A Ferencváros harmadszor is kölcsönadta a szélsőjét – hivatalos

Szevikjan 2024 januárjában igazolt a Ferencvároshoz, de a zöld-fehér klub kétszer is kölcsönadta Oroszországba, előbb a Lokomotiv Moszkvának, majd az Akron Togliattihoz.

A nyáron visszatért a Ferencvároshoz, és egy bajnokin, valamint egy Európa-liga-selejtezőn szerepet is kapott Borbély Balázs vezetőedzőtől. Ám az örmény válogatott játékos, úgy tűnik, továbbra sem tud gyökeret ereszteni a magyar csapatban: a klub kedd este jelentette be, hogy harmadszor is kölcsönadja Szevikjant.

A pályafutása során 14 NB I-es bajnokin szereplő Szevikjan a spanyol másodosztályú Ceutában folytatja a pályafutását, amely az idény végéig kölcsönvette a szélsőt. A 25 éves futballista korábban már futballozott Spanyolországban, a Levante színeiben az élvonalban is bemutatkozott.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Matús Bero (szlovák, Bochum – Németország, szabadon igazolható), Veljko Birmancsevics (Sparta Praha – Csehország, legutóbb kölcsönben Getafe – Spanyolország), Nagy Ádám (Spezia Calcio – Olaszország), Nathan Zohoré (francia-elefántcsontparti, US Boulogne – Franciaország)

Kölcsönbe érkezők: Lisztes Krisztián (Eintracht Frankfurt – Németország, ismét kölcsön)

Kölcsönből visszatérők: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Alekszandar Csirkovics (szerb, Lechia Gdansk – Lengyelország), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol, Real Zaragoza – Spanyolország), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Edgar Szevikjan (örmény-orosz, Akron Togliatti – Oroszország). Az FTC II által kölcsönadott játékosok: Nagy Olivér (Soroksár), Szabó Szilárd (Kisvárda Master Good), Varga Zétény (Diósgyőri VTK)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Bagi Ádám, Czinege Zsombor, Nagy Olivér

Kiszemeltek: –

Távozók: Ismaïl Aaneba (francia-marokkói, szabadon igazolható), Elton Acolatse (holland-ghánai, Al-Hazem – Szaúd-Arábia), Fortune Bassey (nigériai, szabadon igazolható), Ibrahim Cissé (francia-szenegáli, Al-Ittihad Kalba – Egyesült Arab Emírségek, szabadon igazolhatóként), Mohamed Abu Fani (izraeli, Crvena zvezda – Szerbia), Stefan Gartenmann (svájci-dán, Sampdoria – Olaszország, szabadon igazolhatóként), Gróf Dávid (Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Gruber Zsombor (RAAL La Louviere – Belgium), Gavriel Kanikovszki (izraeli, Maccabi Tel-Aviv – Izrael), Cebrail Makreckis (lett-német, Qarabag FK – Azerbajdzsán), Alekszandar Pesics (szerb, Fatih Karagümrük – Törökország, szabadon igazolhatóként), Júlio Romao (Júlio Rodrigues Romao, brazil, Ahmat Groznij – Oroszország), Shadirac Chyreme Say (ghánai, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: Bagi Ádám (Soroksár – kooperációs kölcsön), Alekszandar Csirkovics (szerb, Jagiellonia Bialystok – Lengyelország), Kenan Kodro (OFI Kréta – Görögország), Szalai Gábor (CS Marítimo – Portugália), Edgar Szevikjan (örmény-orosz, Ceuta – Spanyolország),

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Corbu Máriusz (román-magyar, Sturm Graz – Ausztria), Lenny Joseph (haiti, Rangers FC – Skócia)