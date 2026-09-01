Nemzeti Sportrádió

Gazdag Dániel a New England Revolution játékosa lett – hivatalos

PATAKI GYULAPATAKI GYULA
2026.09.01. 20:17
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Fotó: revolutionsoccer.net
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New England Revolution Gazdag Dániel MLS
Az amerikai labdarúgó-bajnokságban (MLS) szereplő New England Revoluton a hivatalos Facebook-oldalán jelentette be Gazdag Dániel szerződtetését.
Légiósok
2026.08.28. 21:18

Gazdag Dániel szerződést bontott, a New Englandhez igazolhat

Alig másfél év után véget ért a magyar játékos columbusi időszaka.

Gazdag Dániel pénteken szerződést bontott a Columbus Crew-val, és már akkor arról szóltak a hírek, hogy a New England Revolutionhoz szerződik. A két csapat hétvégén éppen egymással csapott össze.

Az amerikai átigazolási időszak szeptember másodikán zárul, de a New England már elsején bejelentette Gazdag szerződtetését. A 30 éves támadó középpályás 2027 decemberéig kötelezte el magát, de a megállapodásban szerepel egy opció a 2028–2029-es idény végéig.

A New England bemutató cikke megjegyzi, hogy Gazdagnak van zöld kártyája, így a légiósokra vonatkozó szabályozás rá nem vonatkozik. A magyar labdarúgó 2021-ben érkezett az Egyesült Államokba, ahol előbb a Philadelphia játékosa volt, és összesen 72 gólt szerzett. Ez és az alapszakaszban elért 59 találat is klubrekord.

Gazdag ebben az idényben 22 tétmeccsen ötször talált be, összesen kilencszer volt eredményes columbusi időszaka során. A New England kiemeli, hogy a válogatott labdarúgó milyen magabiztos a tizenegyeseknél, 27 gólja a harmadik legtöbb az MLS történetében.

A New England, amely keleten a negyedik helyen áll, a Los Angeles Galaxy vendége lesz a hétvégi fordulóban.

 

New England Revolution Gazdag Dániel MLS
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