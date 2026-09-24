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Triatlon: Szalai Fanni junior-világbajnok lett Pontevedrában

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2026.09.24. 13:04
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Szalai öröme a célban (Fotó: World Triathlon)
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triatlon Szalai Fanni utánpótlás utánpótlássport
A 18 éves triatlonos, Szalai Fanni junior-világbajnoki címet szerzett a spanyolországi Pontevedrában.

A Magyar Triatlon Szövetség beszámolója szerint két egymást követő korosztályos vb-ezüstérem után Szalai Fanni ezúttal nem bízta a véletlenre: fantasztikus versenyzéssel megszerezte a junior-világbajnoki címet Pontevedrában. A Vasas fiatalja a rajttól kezdve kézben tartotta a versenyt, hatalmas előnyt épített ki, majd a futáson is a nap legjobb idejét hozva ért célba elsőként.

Kropkó Jázmin a dobogós helyezésekről nem sokkal maradt le, és az 5. helyen ért célba, míg Szász Csenge a 12., Miszlai Míra a 21. lett.

Szalai győztes befutójának pillanatai:

 

(Kiemelt kép forrása: Magyar Triatlon)

 

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