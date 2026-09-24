Triatlon: Szalai Fanni junior-világbajnok lett Pontevedrában

A Magyar Triatlon Szövetség beszámolója szerint két egymást követő korosztályos vb-ezüstérem után Szalai Fanni ezúttal nem bízta a véletlenre: fantasztikus versenyzéssel megszerezte a junior-világbajnoki címet Pontevedrában. A Vasas fiatalja a rajttól kezdve kézben tartotta a versenyt, hatalmas előnyt épített ki, majd a futáson is a nap legjobb idejét hozva ért célba elsőként.

Kropkó Jázmin a dobogós helyezésekről nem sokkal maradt le, és az 5. helyen ért célba, míg Szász Csenge a 12., Miszlai Míra a 21. lett.

Szalai győztes befutójának pillanatai:

(Kiemelt kép forrása: Magyar Triatlon)