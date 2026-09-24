Antonelli alatt megadta magát a Mercedes – Azeri Nagydíj, 1. szabadedzés
Egy szabad hétvége után folytatódik a 2026-os Formula–1-es világbajnokság: a 15. állomás Baki, ahol a 9. Azeri Nagydíjat rendezik meg. Andrea Kimi Antonelli 81 pontos előnyből várja az őrült idényhajrát, és az riválisok is lemondóan beszélnek az esélyekről, ugyanakkor nem lehet egyértelmű favoritnak kijelölni a Mercedest. Arról, hogy miként alakul a nyitó edzés, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.
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