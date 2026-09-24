Nemzeti Sportrádió

Meg is van a Szatmárnémeti új edzője

B. O. M.B. O. M.
2026.09.24. 11:50
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Címkék
román Liga 2 román foci Ilyés Róbert Szatmárnémeti
Az FK Csíkszereda korábbi vezetőedzője, Ilyés Róbert lesz Vida Kristopher román másodosztályban szereplő csapatának, a CSM Olimpia Szatmárnémetinek az új szakvezetője.

A Liga 2-ben nyolc forduló után is nyeretlen, mindössze négy pontot és három gólt szerző partiumi klub kedden menesztette a nyáron kinevezett edzőjét, Alexandru Pelici-et, és egyből megkezdte a tárgyalásokat Ilyéssel, aki az előző szezon végén, szerződése lejártakor távozott a Csíkszeredától. 

Az 52 éves szakember 2013-ban még játékosedzőként kezdte pályafutását az FK-nál, majd 2018 és 2023 között a Sepsi OSK szakmai stábjában dolgozott a Superligában, Leo Grozavu, Cristiano Bergodi, majd László Csaba mellett. Ilyés 2023 márciusában tért vissza szülővárosa csapatához, amellyel 2025-ben feljutott az élvonalba, idén pedig a 11. helyen zárta a székelyföldi klub első Superliga-idényét. 

Ilyés a válogatott szünet után, a CS Dinamo ellen mutatkozik be tétmérkőzésen az Olimpia kispadján, edzőmérkőzésen viszont már október elsején, a CFR elleni kolozsvári találkozón irányítja új csapatát. 

 

román Liga 2 román foci Ilyés Róbert Szatmárnémeti
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