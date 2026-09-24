Menesztette vezetőedzőnőjét az Ingolstadt

Szerda este még 2–1-re győzött az Ingolstadt a TSV Landsberg ellen a bajor regionális kupában , ám csütörtökön délelőtt már arról szóltak a hírek, hogy a német harmadosztályban szereplő Ingolstadt megvált a német profi futball egyetlen női vezetőedzőjétől. A klub honlapján megjelent közlemény szerint ugyan „emberi szempontból nagyon nehéz döntést kellett meghozni,” mégis „szükséges volt ahhoz, hogy a csapat új lendületet kapjon az előtte álló feladatok sikeres elvégzéséhez.”

Wittmann még 2024 májusában vette át a harmadosztályú profi csapat irányítását – akkor még csak ideiglenes jelleggel –, ám négy meccsen veretlenül zárt az idényt a csapattal, s megnyerte a Bajor Kupát, amellyel megszerezte az indulási jogot a Német Kupa következő kiírásába, így a vezetőség véglegesítette posztján, s ezzel ő lett az első női vezetőedző a német profi labdarúgás történelmében. Wittmann vezetésével a klubb a 2024–25-ös idényben a 10., az előző szezonban pedig a 11. helyen végzett, jelenleg pedig a 13. helyen áll, ám ez már elmarad az elvárásoktól.

Az Ingolstadt 2026 márciusában szerződést hosszabbított Wittmannal, ám az előző idény hajrájában öt egymás után elszenvedett vereség megingatta a „Trenerin” és a klub közös jövőjébe vetett hitet.

„Szerettem volna folytatni a munkát a valóban kivételes karakterekből álló csapat élén, de sajnos a vezetőségtől az ehhez szükséges bizalom már nem volt meg, és a klub végül ezt a megoldást választotta. Ez a csapat több volt számomra, mint egy klub, hiszen itt nőttem fel, játékosként négy évet töltöttem itt és rengeteg különleges emléket szereztem” – idézte a klub közleménye a távozó edzőnőt.