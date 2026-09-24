Nemzeti Sportrádió

Menesztette vezetőedzőnőjét az Ingolstadt

H. Á.H. Á.
2026.09.24. 13:17
null
Már nem Wittmann az Ingolstadt edzője (Fotó: Getty Images)
Címkék
Ingolstadt Sabrina Wittmann német harmadosztály edzősors
A német harmadosztályban szereplő FC Ingolstadt csütörtökön délelőtt jelentette be, hogy a gyenge idénykezdet miatt megválik vezetőedzőjétől, a német profi labdarúgás egyetlen női vezetőedzőjétől, Sabrina Wittmanntól.

Szerda este még 2–1-re győzött az Ingolstadt a TSV Landsberg ellen a bajor regionális kupában , ám csütörtökön délelőtt már arról szóltak a hírek, hogy a német harmadosztályban szereplő Ingolstadt megvált a német profi futball egyetlen női vezetőedzőjétől. A klub honlapján megjelent közlemény szerint ugyan „emberi szempontból nagyon nehéz döntést kellett meghozni,” mégis „szükséges volt ahhoz, hogy a csapat új lendületet kapjon az előtte álló feladatok sikeres elvégzéséhez.” 

Wittmann még 2024 májusában vette át a harmadosztályú profi csapat irányítását – akkor még csak ideiglenes jelleggel –, ám négy meccsen veretlenül zárt az idényt a csapattal, s megnyerte a Bajor Kupát, amellyel megszerezte az indulási jogot a Német Kupa következő kiírásába, így a vezetőség véglegesítette posztján, s ezzel ő lett az első női vezetőedző a német profi labdarúgás történelmében. Wittmann vezetésével a klubb a 2024–25-ös idényben a 10., az előző szezonban pedig a 11. helyen végzett, jelenleg pedig a 13. helyen áll, ám ez már elmarad az elvárásoktól.

Az Ingolstadt 2026 márciusában szerződést hosszabbított Wittmannal, ám az előző idény hajrájában öt egymás után elszenvedett vereség megingatta a „Trenerin” és a klub közös jövőjébe vetett hitet.

„Szerettem volna folytatni a munkát a valóban kivételes karakterekből álló csapat élén, de sajnos a vezetőségtől az ehhez szükséges bizalom már nem volt meg, és a klub végül ezt a megoldást választotta. Ez a csapat több volt számomra, mint egy klub, hiszen itt nőttem fel, játékosként négy évet töltöttem itt és rengeteg különleges emléket szereztem” – idézte a klub közleménye a távozó edzőnőt.

 

Ingolstadt Sabrina Wittmann német harmadosztály edzősors
Legfrissebb hírek

Edzősors: Katarban vállalt munkát Zoran Szpisljak

Minden más foci
2026.09.12. 06:12

Eddie Howe lemond a Newcastle vezetőedzői posztjáról – hivatalos

Angol labdarúgás
2026.07.31. 17:38

A világbajnoki szövetségi kapitányok csaknem harmada elköszönt

Képes Sport
2026.07.24. 14:49

Jürgen Klopp lett a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya – hivatalos

Foci vb 2026
2026.07.24. 11:47

A Benfica már tényként kezeli, a Real Madrid 15 millió euróért megszerzi Mourinhót

Spanyol labdarúgás
2026.06.10. 07:43

Domenico Tedesco lett a Bologna vezetőedzője

Olasz labdarúgás
2026.06.02. 16:48

Sokk, csalódás és düh – Borbély Balázs távozásának háttere

Labdarúgó NB I
2026.06.01. 06:33

Borbély Balázs távozik az ETO-tól, a Ferencvárosnál folytatja – jelentették be a győriek

Labdarúgó NB I
2026.05.29. 11:18