Az amatőrök is kipróbálhatják a duatlont Balatonszemesen

Tíz kilométer futás, hatvan kilométer kerékpározás, majd újabb tíz kilométer futás vár Magyarország legjobb duatlonosaira október 4-én Balatonszemesen. Az eXtremeMan D80 középtávú duatlon országos bajnokság központja a Balaton közelében fekvő szemesi Rózsa park, innen rajtolnak, és ide is érkeznek vissza a sportolók. A D80-as országos bajnoki távon 10 kilométer futás után 60 kilométer kerékpározás következik, majd újabb 10 kilométer futással dől el a verseny.

A mezőny azonban nem csak az országos bajnoki címért induló sportolókból áll. A D40-es táv 5 kilométer futásból, 30 kilométer kerékpározásból és újabb 5 kilométer futásból áll, a D15-ön pedig 2.5 kilométer futást és 10 kilométer kerékpározást követően újabb 2.5 kilométert kell futni.

A szervezők éppen a rövidebb távokkal szeretnék megszólítani azokat is, akik még nem indultak duatlonversenyen.

„A futás és a kerékpározás a világ legnépszerűbb szabadidősportjai közé tartozik. A különlegesség az, hogy itt az ember nem áll meg az egyik végén, hanem megy tovább és tovább. A duatlonban megmarad a hármas tagolás: futás, kerékpározás, majd ismét futás – mondta a szervezők által kiadott sajtóközleményben Péter Attila versenyigazgató. – A triatlonhoz és a duatlonhoz nagy segítséget nyújt, ha valaki a váltást is kipróbálja: milyen érzés az egyik sportágból rögtön megkezdeni a másikat. Nem feltétlenül nagy sebesség kell hozzá, hanem az, hogy az ember sokáig bírja a terhelést. Persze ehhez edzeni kell. Lehet, hogy valaki már futott életében egy maratont, körbekerékpározott egy tavat vagy teljesített egy hosszú teljesítménytúrát. Lehet, hogy duatlont még sohasem csinált, de az állóképessége már megvan hozzá.”

Forrás: eXtremeMan

Péter Attila szerint Balatonszemes nem pusztán helyszíne a versenynek. A település adottságai meghatározzák az esemény karakterét is. A futópálya a Rózsa parkból indul, majd Balatonszemes egyik legszebb részén halad végig.

„Festői szépségű útvonalat választottunk. A verseny a település Rózsa parkjából indul, a futók minden körben láthatják a kápolnát, a Sóhajok hídját, és még egy gőzmozdony is felvillan előttük az újabb kör megkezdése előtt. Ezt akár egy kis erőt adó látványnak is fel lehet fogni. A pálya ugyanakkor nem teljesen sík. Balatonszemes dimbes-dombos, nagyon szép település. Emelkedő is van a pályán. Nagyon jól lehet rajta versenyezni, de megfelelő kihívást is ad.”

A D80-as verseny egyben Magyarország középtávú duatlon országos bajnoksága, így a táv nemcsak kihívás, hanem komoly sportszakmai rangot is jelent. A középtáv mezőnyére 80 kilométer vár, a legjobbak pedig várhatóan nagyjából három óra körüli teljesítménnyel érhetnek célba. A hivatalos szintidő hat óra. A D80-as országos bajnokság tervezett rajtja 11 órakor lesz, a D40 13.55-kor, a D15 pedig 14 órakor indul. A nevezés szeptember 27-ig tart, bővebb információ az eXtremeMan weboldalán található.

