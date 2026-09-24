Nemzeti Sportrádió

Berlin nem rendez olimpiát, visszalépett a pályázattól

2026.09.24. 12:01
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Nem lesz olimpia Berlinben (Fotó: Getty Images)
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olimpia Német Olimpiai Sportszövetség Berlin
Berlin visszalépett attól a versengéstől, melynek végén kiválasztják Németország pályázóját az olimpiai és paralimpiai játékok rendezésére – jelentette be csütörtökön a német főváros vezetése.

A döntés két nappal azelőtt született, hogy a Német Olimpiai Sportszövetség (DOSB) megnevezi jelöltjét a 2036-os, 2040-es vagy 2044-es nyári olimpia megrendezésére.

A berlini állásfoglalást követően München – Kiellel közösen –, valamint a kölni központú Rajna-Ruhr régió maradt versenyben.

Berlin esélyeit csekélynek ítélték, miután a Baloldal (Die Linke) végzett az élen a német fővárosban vasárnap tartott tartományi választáson. A párt részéről Elif Eralp – aki várhatóan a következő főpolgármester lesz – kijelentette: „az adófizetők pénzének pazarlásaként” értékeli az olimpiai pályázatot.

Berlin eleve a müncheni és a rajna-ruhr-i pályázat mögé került abban a rangsorban, amelyet a DOSB illetékesei kedden – azaz a most szombati szavazást megelőzően – hoztak nyilvánosságra. München a lehetséges 100-ból 87, a Rajna-Ruhr pályázat pedig 85 pontot kapott. Mindkettőt „nagyon jónak” minősítették. Berlin 74,6 pontot ért el, így „jó” minősítést kapott.

 

olimpia Német Olimpiai Sportszövetség Berlin
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