Berlin nem rendez olimpiát, visszalépett a pályázattól

A döntés két nappal azelőtt született, hogy a Német Olimpiai Sportszövetség (DOSB) megnevezi jelöltjét a 2036-os, 2040-es vagy 2044-es nyári olimpia megrendezésére.

A berlini állásfoglalást követően München – Kiellel közösen –, valamint a kölni központú Rajna-Ruhr régió maradt versenyben.

Berlin esélyeit csekélynek ítélték, miután a Baloldal (Die Linke) végzett az élen a német fővárosban vasárnap tartott tartományi választáson. A párt részéről Elif Eralp – aki várhatóan a következő főpolgármester lesz – kijelentette: „az adófizetők pénzének pazarlásaként” értékeli az olimpiai pályázatot.

Berlin eleve a müncheni és a rajna-ruhr-i pályázat mögé került abban a rangsorban, amelyet a DOSB illetékesei kedden – azaz a most szombati szavazást megelőzően – hoztak nyilvánosságra. München a lehetséges 100-ból 87, a Rajna-Ruhr pályázat pedig 85 pontot kapott. Mindkettőt „nagyon jónak” minősítették. Berlin 74,6 pontot ért el, így „jó” minősítést kapott.