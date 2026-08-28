Célegyenesben a magyar backyard válogatott világbajnoki felkészülése

Október 17-én rendezik a Backyard Ultra csapat-világbajnokságot, a magyar válogatott tagja Esztergomban futnak majd addig, ameddig csak bírnak. A napokban napvilágot látott a nemzeti csapat kerete, amely tizenöt főből áll, továbbá három tartalékból. Két kvalifikációs időszak is lezárult, így az augusztus 15-ig elért eredményeket figyelembe véve alakult ki a magyar keret. A válogatott vezetője Pósa Tibor, a Backyard Ultra Hungary Egyesület elnöke, aki egyben az Esztergomi Triatlon Kulturális és Szabadidősport Egyesület elnöke is. A csapat névsora: Fűrész Edit, Keller Sándor, Győrffy András, Fodor Szilárd, Kertész Ádám, Gurisatti Gábor, Geszti Péter, Sárosi Gyula, Filep Ákos, Válent Sándor , Nagykéri György, Blaskó Mihály, Horváth Vilmos, Virág Pál és Stefán Beáta, a tartalék pedig Hugyecz Edina, Nagy Péter, valamint Pócza Gábor.

Bár a Backyard Ultra különleges sajátossága, hogy a pályán minden futó a saját határaival küzd, a csapat-világbajnokságon az egyéni teljesítmények egy ország közös eredményévé állnak össze. Éppen ezért a magyar válogatott felkészülésében fontos szerepet kap a közös munka és a csapatépítés is. Augusztus 9-én Esztergomban nyílt edzőtábort tartott a válogatott, ahol a csapattagok mellett a tartalékok, segítők, CREW-tagok, valamint olyan futók is részt vettek, akik most ismerkedtek közelebbről a Backyard Ultra világával.

A résztvevők tizenkét órán keresztül futhattak azon a pályán, ahol októberben már világbajnoki körülmények között kell majd helytállnia a magyar csapatnak.

„Ez nem csak egy egyszerű edzőtábor volt, hanem ez egy csapatépítő program, ahol együtt voltunk, és tettünk egy lépést a nagy célunk felé – mondta a Csupasportnak Pósa Tibor, a magyar backyard válogatott vezetője. – Különösen fontos volt, hogy ne csak a versenyzők, hanem a tartalékok, a segítők és a backyard közösség további tagjai is együtt lehessenek. Hatalmas köszönet minden megjelentnek, és azoknak is, akik azért jöttek el, hogy megnézzék milyen is ez a nagy család. Külön kiemelném azokat, akik most ismerkedtek meg a műfajjal, hiszen lehet, hogy most csak egy edzőtábort láttak kívülről, de benne van a pakliban, hogy ezt látva elkezdett bennük bizseregni valami a backyarddal kapcsolatban.”

A tizenkétórás edzőtábor különösen meleg időjárási körülmények között zajlott, ezért a futók mellett a CREW és a versenyzők segítőinek munkája is felértékelődött.

„A hatalmas melegben nem csak a futók álltak helyt, hanem a segítők is kiválóan tették a dolgukat – folytatta mondandóját Pósa Tibor. – Viszont az időjárási körülmények ugyanúgy a backyard világához tartozik, mint maga a futás. Ez a műfaj sokkal többről szól annál, minthogy ki hány kört képes teljesíteni. Olyan kifejezések jutnak eszembe, mint az akarat, a fájdalom, a kitartás, az extrém állóképesség vagy az egymás támogatása. Ebben a közösségben nem az számít, ki hányadik kilométernél tart, hanem az, hogy mindenki ugyanannak a közös történetnek a részese. Egyre közelebb van az október tizenhetedikei dátum, a felkészülés ezen része már csak a világbajnokságról szól. Azon a napon a magyar címer ott lesz a versenyzők mezén, nem csak magukért futnak, hanem egymásért, a csapatért és Magyarországért. Megmutatjuk, hogy mire képes a magyar backyard közösség.”

Pósa Tibor a végén elmondta, nem csak a 15+3 versenyzőnek gratulál, aki ott van a világbajnokságra készülő keretben, hanem mindenkinek, aki részese volt eddig ennek az útnak. Akadnak olyanok is, akik eredményeik alapján akár helyet is kaphattak volna a csapatban, de az élethelyzetük vagy más körülmény miatt végül nem tudják vállalni a részvételt. Fontos kiemelni, hogy a világbajnokságon nem csak versenyzőként lehet részt venni, a szervezők segítőként és szurkolóként is várják az embereket Esztergomban.