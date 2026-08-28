NB I: egy félidő után Jurek duplájával vezet az MTK Debrecenben

LABDARÚGÓ NB I

DEBRECENI VSC–MTK 1–2 – ÉLŐ

Debrecen, Nagyerdei Stadion. Tv: M4 Sport. Vezeti: Bognár T.

DVSC: Andreev –Tercza, Szakál, Mejías, Guerrero – Patai, Boskovic – Dénes V., Dzsudzsák, Cibla – Szendrei Á. Vezetőedző: Gert Remmel.

MTK: Demjén – Varju, Armalas, Beriasvili, Mikolay – Kata, Hinora – Jurek, Bognár I., Komáromi – Kerezsi. Vezetőedző: Pinezits Máté.

Gólszerző: Dénes V. (30.), ill. Jurek (19.–11-esből, 34.)

Sárga lap: Mejías (19.), ill. Hinora (19.), Kata (32.)

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ÉRDEKESSÉGEK A MÉRKŐZÉS ELŐTT

♦ Már 101 meccsük volt az élvonalban, ezekből 33 hozott debreceni sikert, 21-szer döntetlenre végeztek, 47-et pedig az MTK nyert meg.

♦ A közelmúltban eléggé hullámzó ez a párharc, hiszen a kék-fehérek 2016 nyarától csaknem hat éven át bajnoki mérkőzésen nem tudták legyűrni a Lokit, utána viszont egy 5-ös győzelmi sorozatot produkáltak ellene. 2025-től kiegyenlítettebb a párviadal, a fővárosiak 5 találkozóból csak egyet nyertek meg – tavaly novemberben Budapesten 3–0-ra –, 2-szer ikszeltek, 2-szer a hajdúságiak győztek.

♦ Debrecenben 54 bajnokit játszottak, az összmérleg szoros: 21 Loki-siker, 14 iksz és 19 MTK-diadal. A gólkülönbség viszont a fővárosiak számára pozitív (92–80). Februárban a Loki Bárány Donát duplájával már két góllal vezetett, de az MTK a hajrában két perc alatt egyenlített (2–2). A vendég kék-fehérek a korábbi 2 alkalommal viszont gólt sem szereztek a Nagyerdei Stadionban (0–0 és 1–0), a legutóbbi győzelmüket pedig 2024 szeptemberében aratták, ráadásul a 81. perctől emberhátrányban játszva (2–3).

♦ A bajnokságot 2 vereséggel kezdő DVSC 3 forduló óta nem kapott ki (1 győzelem, 2 iksz), és közben mindössze egy gólt szedett be, azt is a címvédő ETO-tól.

♦ A MTK 3 nyeretlenül megvívott bajnoki mérkőzés (2 döntetlen, 1 vereség) után a Nyíregyháza ellen tért vissza a győzelem útjára (2–1).

♦ A Loki otthoni mérlege közepes (1–1–1), és ezeken a mérkőzéseken mindössze 5 gól esett (1.67-es átlag), ami a második legkevesebb a mezőnyben.

♦ A kék-fehérek mindkét házon kívüli bajnokijukat ikszre hozták, (Kispesten hátrányból, Újpesten előnyből), és a tavaszt is beszámítva idegenben sorozatban már 7 döntetlennél járnak.

♦ Lang Ádám Kisvárdán játszotta az 50. NB I-es meccsét a DVSC-ben, de mivel kiállították, így az MTK ellen nem léphet pályára, akárcsak az utólag eltiltott Batik Bence. (P. GY.)