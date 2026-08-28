Vuelta: kettős norvég siker V. Harald király emlékére a hetedik szakaszon

Gyászszünettel kezdődött a Vuelta 7., Vall d’Alba és Aramón Valdelinares közötti szakasza, a mezőny norvég kerékpárosai egy perces csenddel emlékeztek meg a pénteken elhunyt V. Harald királyról. A nap szökésébe két norvég is bekerült, Andreas Leknessund és Tobias Halland Johannessen, rajtuk kívül a zöld trikót viselő Wout van Aert is sokat dolgozott, hogy minél nagyobb előnyt alakítsanak ki a szökevények, akiket egy 15 fős csoport üldözött, de mintegy másfél percnél közelebb nem férkőzött az élen haladókhoz.

A főmezőnyben az UAE kontrollálta a történéseket, egészen az utolsó hegyig: az első kategóriás Valdelinaresre elfogytak Tadej Pogacar csapattársai, miután tempót váltott a Decathlon. Hat kilométerrel a vége előtt indított mindent eldöntő támadást Leknessund, és senki nem tudta tartani vele a lépést, Van Aertot pedig hamarosan Johannessen is lehagyta, így eldőlt, hogy kettős norvég sikerrel zárul a hetedik etap. Leknessund először nyert szakaszt pályafutása során háromhetesen, míg 2010 után született újra norvég siker a Vueltán.

„Nehezen találom a szavakat – fogalmazott a szakaszgyőztes Leknessund. – Nem számítottam rá, hogy ennyire hatnak rám az érzelmek, rengeteg érzés kavarog bennem. Keményen küzdöttünk ezért a sikerért. Az elejétől kezdve különlegesen alakult a napunk, Tobias jelenléte nyugalmat adott. Idén már mindegyik háromhetesen nyertünk egy-egy etapot, ez is mutatja, mennyire erős a csapatunk, büszkeséggel tölt el, hogy részese lehetek.”

Az összetettet vezető Pogacar csattanós választ adott azoknak, akik kételkedtek az állapotában, könnyen hagyta maga mögött Felix Gallt és Enric Mast is, teljesen egyedül gurult át a célvonalon, tovább növelve az előnyét. Valter Attila az 56. helyen ért be, összetettben öt pozíciót javítva már 33.

81. VUELTA A ESPANA

7. szakasz (Vall d’Alba–Aramón Valdelinares, 149.8 km)

1. Andreas Leknessund (norvég, Uno-X) 3:49:47 óra

2. T. H. Johannessen (norvég, Uno-X) 34 másodperc hátrány

3. Van Aert (belga, Visma) 47 mp h.

…19. Pogacar (szlovén, UAE) 4:23 perc h.

…56. Valter Attila (Bahrain-Victorious) 11:46 p h.

Az összetett állása

1. (piros trikóban) Pogacar 19:32:37 óra

2. Mas (spanyol, Movistar) 3:50 p h.

3. Roglic (szlovén, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 4:50 p h.

…33. Valter 35:31 p h.

A gyorsasági pontverseny állása

1. Van Aert 104 pont

2. Pogacar 102

3. Brennan (brit, Visma) 60

A hegyi pontverseny állása

1. Pogacar 29 pont

2. (pöttyös trikóban) Leknessund 19

3. Mas 14

A fiatalok versenyének állása

1. (fehér trikóban) Oscar Onley (brit, Ineos) 19:38:43 óra

2. Omrzel (szlovén, Bahrain-Victrorious) 3:48 p h.

3. Bisiaux (francia, Decathlon) 6:07 p h

A csapatverseny állása

1. Decathlon 59:01:29 óra

2. UAE 12:04 p h.

3. Visma 20:35 p h.