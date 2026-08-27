Az átalakult FEHA19-nél továbbra is a játékosok fejlesztése a fő cél

Számos játékost találhatunk a két ICEHL-es, valamint az Erste Ligában érdekelt csapatok kereteiben, aki korábban megfordult a FEHA19 kötelékében, nem véletlenül, hiszen a fehérvári akadémia továbbra is a magyar jégkorong egyik legfontosabb bástyája. A klubon belüli piramis csúcsain az Erste Liga-gárda, felette pedig a Hydro Fehérvár AV19 ICEHL-együttese áll, ez a rendszer sok fiatal magyar játékosnak vonzó lehetőség. Emiatt idén nyáron is volt mozgás a keretben: Mihalik Gergő, Molnár Zétény, Mayer Marcell és Páterka Bence is a ligán belül tette át székhelyét a FEHA19-hez. A fiatalok mellett Magosi Bálint is csatlakozott az együtteshez, ő képviseli a rutint az öltözőben. A távozók közül Németh Zalán, Salamon Zoltán és Nádor Kristóf is az Erste Ligában folytatja pályafutását.

„Volt mozgás a keretben, akadtak távozók is, de ez a program része” – mondta a FEHA19 szakmai igazgatója, Kovács Csaba. – „Igazolt játékost tőlünk más Erste Liga-együttes, illetve az ICEHL-es Hydro Fehérvár AV19 keretébe is távoztak fiatalok. A saját rendszerünkből is lépnek fel erre az idényre Tokaji Viktorékhoz, mellettük pedig szerettünk volna olyan játékosokat is a csapathoz csábítani, akikben látjuk a továbblépés lehetőségét. Hegedüs Levente ott lehetett a világbajnokságon tavasszal, Magosi Bálint tapasztalata és személyisége pedig sokat segíthet az idény során, néha keményebb is tud lenni, de nyugtatólag is hat a fiatalokra, fontos kapocs lesz az edzői stáb és a kerettagok között. Régóta ismerjük egymást, a tavasszal véget érő idényben is játszott nálunk, folytatni akarta a pályafutását, így könnyen megállapodtunk a közös jövőről.”

A Hydro Fehérvár AV19 és a FEHA19 között a kezdetektől fogva szoros a kapcsolat, ezen a nyáron hat fiatal próbajáték keretében az ICEHL-es gárdával kezdhette meg a felkészülést és harcolhat meg a kerettagságért.

„Örömmel vettük a lehetőséget, hogy megnéznek néhány játékost, ehhez alkalmazkodva zajlik a felkészülés. Ez jó lehetőség és irány, a fiataloknak persze meg kell küzdeniük a helyükért, semmit sem kapnak ingyen, kiváló motiváció nekik.

„Már a múltban is volt rá számos példa, hogy a FEHA19-et ugródeszkának használták a játékosok, bízunk benne, ez továbbra is így lesz. Akár a saját, akár más akadémiákról is csatlakozhatnak a rendszerhez jégkorongozók.”

Fejlődésre nyitott fiatalokat látunk ebben a csapatban is, bízunk benne, hogy folyamatosan jönnek ki a rendszerből a jégkorongozók. A cél, hogy elsősorban a Hydro Fehérvár AV19-ben mutatkozzanak be, de azt is látjuk, hogy van, aki külföldre igazol és esetleg onnan tér vissza. Erdősi Csanád egy NHL-es juniorligába kapott szerződést, reméljük, él a lehetőséggel. Különböző utakat láttunk az elmúlt években, Dobos Bendegúz tőlünk igazolt Finnországba, most pedig a Ferencvárost erősíti az osztrák ligában. Horváth Donát vagy Hegedüs Levente pedig a Hydro Fehérvár keretébe került egyből. Bízunk benne, hogy a munkánkkal összességében a magyar jégkorongot támogatjuk.”

Az Erste Liga új idényében számos változás várható, a létszám emelésével a mérkőzések száma is nő, ami fontos szempont lehet a játékosok fejlődésének szempontjából is. Ezenkívül az egy találkozóra benevezhető légiósok számát is öt főben maximalizálják.

„Nem lehet kifogása senkinek, van elég hely a magyar játékosoknak, és aki ebben a ligában kimagaslót képes nyújtani, feljebb léphet valamelyik ICEHL-es csapathoz. Az erősorrenddel egyelőre korai foglalkozni, a mi szempontunkból sokkal fontosabb, hogy a játékosok előre tudjanak lépni a következő hetekben, hónapokban. Több csapatnál nem éltek a maximális légiósszámmal, de azokat nyilván érzékenyebben érintheti ez a változás, akik teljes mértékben kihasználták a szabályok adta lehetőségeket. Néhány forduló után már láthatjuk, hogyan alakulnak át az erőviszonyok.”

A FEHA19-nél tehát izgalmas időszak következik. A felkészülést az Ifj. Ocskay Gábor-emlékhétvégén zárja az együttes házigazdaként a Hydro Fehérvár AV19-cel, és a Klagenfurt II-vel kétszer is összecsap. Eközben folyamatosan zajlanak a Raktár utcai régi-új csarnok építési munkálatai is, szerencsés esetben még ebben az idényben visszatérhet oda az akadémia.

