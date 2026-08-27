Négyszeres világbajnok tart edzést a Visontán rajthoz álló magyar motorosoknak

A szervezők közleménye szerint a legmagasabb, azaz az S1-es kategória négyszeres győztese a visontai létesítmény és az olasz Undici versenycsapat együttműködésének köszönhetően tart tréninget a motorosoknak, köztük a Magyarországon a jövő hétvégén bemutatkozó géposztályban, az S4-ben induló Kardos Gergőnek és Kovács Zoltánnak. Az edzés különleges lehetőséget ad a magyaroknak arra, hogy a sportág egyik legnagyobb versenyzőjének tapasztalataiból meríthessenek.

„A program egyben a Black Star Speedway Visonta azon törekvését is erősíti, hogy a hazai supermotoversenyzők számára ne csak versenyzési lehetőséget, hanem nemzetközi szintű szakmai fejlődést is biztosítson” – áll a közleményben.

A Supermoto-vb magyarországi fordulóját első alkalommal tavaly rendezték meg Visontán, ezúttal viszont már kettő helyett háromnapos lesz a rendezvény, jövő héten pénteken ugyanis a szabadedzésekkel kezdődik meg a hivatalos program. Szombaton már időmérőkre, valamint az S1 és az S4 géposztály esetében egy-egy futamra is sor kerül, vasárnap pedig minden kategóriában versenyeket rendeznek.

Az S1-ben magyar részről Surányi Balázs lesz érdekelt, s bár S2-ben nem lesz hazai motoros, az S4-ben Kardosnak és Kovácsnak, az SM Juniorban pedig Turi Noelnek szurkolhatnak a magyar nézők.

A szervezők számos kiegészítő programmal várják az érdeklődőket, lesz többek között kaszkadőr-, drift- és légi bemutató, utóbbi Besenyei Péter műrepülő-világbajnok főszereplésével. Szombaton motoros felvonulásra is sor kerül, a nézőket zenei program is várja, s lehetőségük lesz gokarttal végigmenni a pálya aszfaltozott részén. Mindezek mellett ingyenes gyerekmotoros foglalkozást tartanak, de az érdeklődők akár helikopteres repülésen és motoros élménykörökön is részt vehetnek.

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