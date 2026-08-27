Nemzeti Sportrádió

119 éves történelem: a Fenerbahce múzeumában jártunk – képgaléria

P. GY. B. P. GY. B.
2026.08.27. 09:47
Címkék
Fenerbahce Törökország galéria múzeum
119 éve, 1907. május 3-án alapították a Fenerbahcét, amely Törökország egyik legsikeresebb futballklubja, így múzeumában rengeteg szép győzelem emlékét őrzi. Dömötör Csaba fotói.

A magyar futballhoz is szorosan kötődik a klub, hiszen az évtizedek során több magyar edző is megfordult Isztambul keleti felén: Schweng József, a játékosként a magyar és az osztrák válogatottban is szereplő Nemes-Neufeld Sándor, Székely László, az 1934-ben vb-szereplő Markos Imre, a Bayern München kispadján is ülő Csernai Pál, a magyar válogatottat három időszakban is irányító Mészöly Kálmán és Molnár Ignác, akinek irányításával az 1967–1968-as idényben öt trófeát is elhódított a csapat.

A Fenerbahce stadionja ad helyet a klub múzeumának, egyébként ez a legrégebbi stadion Isztambulban.

 

null
fotó 2026.08.27.

A Fenerbahce múzeuma Isztambulban (Fotók: Dömötör Csaba)

 

Fenerbahce Törökország galéria múzeum
Legfrissebb hírek

Hatalmas balhé a Lyon–Feneren, verekedett a vb-ezüstérmes középpályás

Bajnokok Ligája
3 órája

Varga Barnabás duplázott, a Bajnokok Ligája főtáblájára jutott az AEK Athén

Bajnokok Ligája
13 órája

Varga duplája is kellett az AEK-nek; a Fenerbahce a Lyont legyőzve főtáblás a BL-ben – eredmények

Bajnokok Ligája
13 órája

Bamidele Yusufnak a barátját is le kell győznie a továbbjutásért

Európa-liga
23 órája

Különleges tetoválások a törökök ászán – a legjobb képek a török–magyar meccsről a röplabda Eb-n

Röplabda
2026.08.24. 22:45

A törökökkel pariban voltunk, a kubaival nem bírtunk a röplabda Eb-n

Röplabda
2026.08.24. 19:53

Három győri gól, Schön Szabolcs is „pályára lépett” – galéria az ETO–ZTE bajnokiról

Labdarúgó NB I
2026.08.23. 20:20

Szikszai Hennagyij és Lang Ádám is piros lapot kapott – képek a Kisvárda–DVSC mérkőzésről

Labdarúgó NB I
2026.08.23. 20:02