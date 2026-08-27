119 éves történelem: a Fenerbahce múzeumában jártunk – képgaléria
119 éve, 1907. május 3-án alapították a Fenerbahcét, amely Törökország egyik legsikeresebb futballklubja, így múzeumában rengeteg szép győzelem emlékét őrzi. Dömötör Csaba fotói.
A magyar futballhoz is szorosan kötődik a klub, hiszen az évtizedek során több magyar edző is megfordult Isztambul keleti felén: Schweng József, a játékosként a magyar és az osztrák válogatottban is szereplő Nemes-Neufeld Sándor, Székely László, az 1934-ben vb-szereplő Markos Imre, a Bayern München kispadján is ülő Csernai Pál, a magyar válogatottat három időszakban is irányító Mészöly Kálmán és Molnár Ignác, akinek irányításával az 1967–1968-as idényben öt trófeát is elhódított a csapat.
A Fenerbahce stadionja ad helyet a klub múzeumának, egyébként ez a legrégebbi stadion Isztambulban.
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