„Éltem a lehetőséggel” – Molnár Erik megérkezett Dubrovnikba



Egy teljes évnyi bizonytalanság után Molnár Erik már látja a fényt az alagút végén.

A 23 éves vízilabdázó kényszerűségből kihagyta a teljes 2025–2026-os idényt sérvproblémái, majd decemberi műtétje miatt, a következő évadban pedig a Jug Dubrovnikban szerepel kölcsönben, hogy ekkora kihagyás után felépíthesse magát és gyűjthesse a játékperceket. Molnár halmozta a bajnoki címeket és a kupagyőzelmeket a Ferencvárossal, 2024-ben és 2025-ben a Bajnokok Ligáját, 2024-ben az európai Szuperkupát is megnyerte a zöld-fehérekkel. 2023-ban Fukuokában világbajnoki címet ünnepelhetett a nemzeti csapattal, 2022-ben Splitben Európa-bajnoki, 2025-ben Szingapúrban vb-ezüstérmet szerzett – utóbbi tornán kezdődtek a gondok.

„A szingapúri világbajnokság után kezdtem fájdalmakat érezni – idézte fel lapunknak Molnár Erik, akit nem sokkal azután értünk utol, hogy megérkezett Dubrovnikba. – De eleinte úgy voltam vele, hogy a sorozatterhelésből származó fáradalmak, a vébé alatt ért ütések okozzák, és majd kipihenem néhány hét alatt. Amikor az idény előtti felkészülési időszakban újra elkezdtünk edzeni, jelzett a testem, hogy itt valami jelentősebb probléma lehet. Elmentem orvoshoz, egy időre abba kellett hagynom a vízilabdát, de nem gyógyultam meg. Decemberben döntöttünk úgy, hogy nem halogatjuk tovább az operációt. A műtét után igen jól alakult a rehabilitációm március végéig, április elejéig, aztán megint gondjaim adódtak, újra pihennem kellett, ám alternatív kezelésekkel és sok gyógytornával szép lassan ismét elkezdhettem a tréningeket a közelmúltban. A tervek szerint mostanság nagyon óvatosan vezetjük vissza a testi kontaktokat az edzéseimbe, egyelőre főleg fizikai munkát, úszóedzéseket végzek, egyénileg gyakorolom a lövéseket, a passzolásokat, a lábtempót. Pontosan még nem tudom, mikor játszhatok ismét teljes értékűen, de ha így haladok, hamarosan.”

Július közepén derült ki, hogy az FTC egy idényre kölcsönadja Molnár Eriket a Jug Dubrovniknak. A klubhonlap akkor úgy fogalmazott cikkében: az is segített a kölcsönadási folyamatban, hogy Nyéki Balázs és a horvát együttes vezetőedzője, Vjekoslav Kobescak (aki 2016-ban még játékosként nyert BL-t a csapattal) jó kapcsolatot ápol, az FTC trénere szerint a Jug lehet a legjobb hely, hogy Molnár fokozatosan visszanyerje a formáját.

„Nyár elején ültünk le beszélgetni Nyéki Balázzsal és Varga Zsolt szövetségi kapitánnyal a hogyan továbbról. Ekkor került szóba, hogy lehetőségem lenne kölcsönszerződéssel Dubrovnikba menni egy idényre, amit érdemes lenne jól megfontolnom. Szakmai szempontból tekintve elég nehéz lett volna egy év kihagyás után visszakerülnöm a világ legjobb csapatába. Megbeszéltük és végül úgy döntöttünk, hogy élek a lehetőséggel. Nagyon várom már, hogy újra játszhassak, és Dubrovnikban esélyem nyílik erre.”

Mindamellett, hogy vízilabdában Magyarország az elit tagja, van abban valami érdekes, hogy egy játékos úgy válik pályafutása során először légióssá, hogy hosszan elnyúló sérülése után szeretné valahol ismét felépíteni magát. Bár ki kell emelni, hogy az UVSE-ben nevelkedő, 2021-ben az FTC-be igazoló Molnár igen nagy múltú együtteshez szegődött el. Tizenhét horvát bajnoki címmel a Jug a legsikeresebb klub a hazájában, ha a jugoszláv bajnoki címeket is számítjuk, 39 sikerével senki sem vetekedhet. Négyszer nyerte meg a BL-t, kétszer az Eurokupát, legutóbb 2016-ban, illetve 2024-ben – utóbbi selejtezőjében indul a következő évadban. Nem mellesleg ide igazolt két másik magyar játékos is, Burián Gergely a Barcelonetából, Tátrai Dávid a BVSC-ből.

„Külön pozitívum, hogy két válogatott társammal, barátommal játszhatok egy klubban, ez is megkönnyítette a váltást. Sokkal könnyebb lesz így beilleszkednem a csapatba, és bizonyos szempontból új életet kezdenem, még ha csak egy évre is szól ez a fejezet.”

Molnár Erik távlati célja tehát, hogy jövő ilyenkor visszatérhessen a Népligetbe, illetve idővel a válogatottba is – de jelenleg csak a következő lépcsőfokra összpontosít.

„Ezek a célok nem vakítanak el. Most minden erőmmel csak arra összpontosítok, hogy újra rendesen képes legyek vízilabdázni, majd visszatérjek a korábbi szintemre. Meglátjuk, hová jutok ezzel a közeljövőben, a többivel egyelőre még nem foglalkozom.”

Érdekesség, hogy édesapja, Molnár Balázs pilóta, nemegyszer ő volt a kapitánya valamelyik gépnek, amelyen az FTC vagy a nemzeti csapat játékosai utaztak – legutóbb a júniusi máltai BL négyes döntőről is ő vitte haza a népligetieket.

„Először akkor fordult elő, amikor 2024-ben megnyertük a Bajnokok Ligáját, eredetileg én sem tudtam, hogy ő vezeti a repülőt. Azóta már őt kérik, hogy vigye el azt a járatot, amellyel a klub utazik, ahogy a válogatottat is ő repítette el a párizsi olimpiára.”