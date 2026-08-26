Marozsán legyőzte szerb ellenfelét, bejutott a 16 közé a winston-salemi tenisztornán

A világranglistán 63. Marozsán Fábián az első fordulóban erőnyerő volt, a 32 között pedig a szerb Miomir Kecmanovics várt rá, akit egy hellyel előz meg a rangsorban. Kettejük összevetésében 3:1-re vezetett a 26 éves magyar; idén korábban már háromszor is összecsaptak, a Roland Garroson a szintén 26 esztendős belgrádi teniszező nyert, majd a hallei és a mallorcai füvön Marozsán bizonyult jobbnak.

Az ötödik ütközet a centerpálya utolsó mérkőzése volt, és szinte minden játék nagy küzdelmet hozott, sok bréklabdával. Marozsánnak 3:2-nél sikerült elvennie a szerb adogatását, majd a második szettben 5:1-re is vezetett, de csak másodjára tudta lezárni a meccset, amely 1 óra 33 percig tartott.

A legjobb magyarra az első kiemelt orosz Danyiil Medvegyevet nagy meglepetésre búcsúztató (7:5, 6:3), szabadkártyás amerikai Martin Damm (92.) vár.

Fucsovics Márton címvédőként indult volna a versenyen, de vállsérülés miatt visszalépett, ezzel kiesett a top 100-ból.

ATP 250-ES TORNA, WINSTON-SALEM

2. forduló (a 16 közé jutásért)

Marozsán Fábián (15.)–Miomir Kecmanovics (szerb) 6:3, 6:4

(MTI)