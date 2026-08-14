Nagy Vasas-helyzet után a kispestiek szereztek vezetést



LABDARÚGÓ NB I

4. FORDULÓ

KISPEST-HONVÉD FC–VASAS FC 1–0 – ÉLŐ

Budapest, Bozsik Aréna. Tv: M4 Sport. Vezeti: Antal Péter

Kispest-Honvéd: Hadzikic – Kállai K., Baki, Boldor, Hangya – Pekár, Csontos – Somogyi T., Somogyi Á., Szamosi – Alic. Vezetőedző: Maurizio Jacobacci.

Vasas: Engedi – Pávkovics, Iyinbor, Csóka D., Doktorics – Hidi M S., Rab – Kovácsréti, Urblík J., Tóth M. – Koszta. Vezetőedző: Erős Gábor.

Gólszerző: Alic (27.)

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ÉRDEKESSÉGEK

♦ A bajnokság két újonca kereken 180 NB I-es összecsapáson van túl, az örökmérleg enyhe Vasas-fölényt mutat: 70 angyalföldi siker, 45 döntetlen, 65 kispesti diadal, a gólkülönbséget tekintve viszont a piros-feketék állnak jobban (290–301).

♦ Az élvonalban legutóbb 2016 márciusában, a régi Bozsik-stadionban ikszeltek (0–0), azóta 4-szer győztek az angyalföldiek, 5-ször pedig a kispestiek, akik most 4-es győzelmi sorozatban vannak a piros-kékekkel szemben. A 2022–2023-as kiírásban Nenad Lukics volt a Vasas végzete, hiszen a szerb támadó mindhárom meccsen betalált a XIII. kerületieknek, legutóbb az Illovszky-stadionban az ő 85. percben elért találata döntött (0–1).

♦ Összesen 90 olyan első osztályú bajnokijuk volt, amikor a Bp. Honvéd, illetve a Kispest volt a pályaválasztó, ezekből 39-et nyertek meg a hazaiak, 30-at az angyalföldiek, 21-szer pedig döntetlen lett a csata vége. Az előző 4 kispesti élvonalbeli meccsükből hármon is Honvéd-siker született, legutóbb, 2022 novemberében Lukics duplájával 2–0 lett az eredmény. A piros-kékek máig utoljára 2017 szeptemberében, Remili Mohamed triplájával győzték le idegenben a piros-feketéket (1–4).

♦ Az NB II-ben 8-szor találkoztak, a mérleg 4 Honvéd-diadal, 2 döntetlen, 2 Vasas-siker. Az előző idényben a kispestiek vendégként 2–1-re, majd májusban a Bozsik Arénában 3–1-re győzték le az akkor már biztos feljutó piros-kékeket.

♦ A mezőnyből a Kispest-Honvéd az egyetlen, amely egyszerre veretlen és nyeretlen, hiszen mindhárom bajnokiját döntetlenre hozta. Legutóbb kétszer is egyenlíteni tudott Pakson (2–2), ahol a 90., három hete Kisvárdán (1–1) pedig a 88. percben mentett meg egy pontot.

♦ A Vasas veretlenül, 5 ponttal úgy kezdi meg a 4. fordulót a 3. helyről, hogy az előző bajnokság első és második helyezettjével – az ETO-val és az FTC-vel – ikszelt, majd legutóbb 5–0-ra kiütötte a kupadöntős ZTE-t, amely Joseth Peraza kiállítása miatt az 52. perctől tíz emberrel játszott Az angyalföldi együttes ennél jobban legutóbb 2016-ban rajtolt, amikor 3 mérkőzés után még nem vesztett pontot. Ötgólos különbséggel ezt megelőzően 2008 szeptemberében nyert legutóbb az élvonalban, akkor a Paksot verte ugyancsak 5–0-ra.

♦ A Honvéd az egyetlen otthoni találkozóján úgy játszott 3–3-at az MTK-val, hogy a szünetig 2–0-s előnyt szerzett, majd újabb vezetése után egy 94. percben kapott potya góllal csúszott ki a kezéből a győzelem.

♦ A piros-kékek idegenben eddig csak a Ferencváros vendégeként léptek pályára, ahol 38 százalékos labdabirtoklás és két kaput eltaláló lövés mellett értek el gól nélküli döntetlent.