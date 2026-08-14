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Lovas Világjátékok: Kaizinger Balázs a díjlovaglás után a 60. helyen áll a lovastusázók között

V. J./MTIV. J./MTI
2026.08.14. 17:16
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Kaizinger Balázs és Clover 15 (Fotó: Lovastusa Szakág / Eventing Hungary, FB)
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Kaizinger Balázs díjlovaglás lovassport
A párizsi olimpikon Kaizinger Balázs a 60. helyen végzett a lovastusa első számában, a díjlovaglásban a németországi Lovas Világjátékokon, Aachenben.

Kaizinger Balázst a második, pénteki csoportba sorolták, és Clover 15 nyergében nyújtott teljesítményével 35.3 pontot érdemelt ki. A mezőny másik magyarja, Doerfer Noémi (Piltown Harry) csütörtökön mutatta be programját, amire 41.9 pontot kapott, és ez végül összesítésben a 83. helyre sorolta a 87 induló között. Az első helyen a német Julia Krajewski (Uelzener's Nickel) áll 22 ponttal, megelőzve a brit Laura Collett-t (London 52) és az ugyancsak német Michael Jungot (fischerChipmunk FRH). A lovastusázóknál szombaton rendezik a terepversenyt, vasárnap pedig a díjugratást.

A lovastorna női versenye a csütörtöki kötelezőt követően pénteken a technikai résszel folytatódott, a magyarok közül Németh Blanka Belascóval a 14. helyen végzett az előző napi versenyhez képest eggyel kisebb, 45 fős mezőnyben, amelyben honfitársa, Somogyi Eszter (Qu De L'Isle) zárt utolsóként. A nap legjobbjának a német Alice Layher (FBW Candy) bizonyult az ugyancsak német Kathrin Meyer (Capitain Claus Old) és az amerikai Kimberly Palmer (Rosenstolz99) előtt. Lovastornában szombaton a kűrt rendezik meg.

Magyar versenyzők a későbbiekben díjugratásban (vadászugratás), fogathajtásban és para díjlovaglásban lesznek érdekeltek.

 

Kaizinger Balázs díjlovaglás lovassport
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