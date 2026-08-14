„Hamis hírekkel rombolják a megítélésemet” – kiakadt a Barcelona holland középpályása

Frenkie De Jong a Marcának adott interjújában többek között elmondta, a legutóbbi vizsgálat során kiderült, hogy a térdsérülése súlyosabb, mint azt korábban, az Egyesült Államokban végzett vizsgálatok alapján gondolták volna az orvosok. A holland középpályás ennek ellenére pályára lépett csapatában, részben azért, mert imád futballozni, másrészt mindenképp szeretett volna ott lenni a világbajnokságon. Hangsúlyozta, hogy jelenleg mindent megtesz a teljes felépülés érdekében.

A 29 éves játékost különösen az zavarja, hogy szavai szerint rendszeresen hamis információk jelennek meg róla, amelyek rombolják a megítélését. Határozottan cáfolta azokat a híreket is, hogy rossz lenne a kapcsolata Hansi Flick vezetőedzővel vagy a Barcelona vezetőségének néhány tagjával:

Azt mondják, hogy rossz a kapcsolatom a vezetőedzővel, de ez határozottan nem igaz. Remek a kapcsolatom az edzővel, sokat beszélünk. Meg lehet kérdezni erről Flicket is. Vannak újságírók, akik azért hoznak le híreket, hogy főszereplők legyenek, még akkor is, ha ezek az információk teljesen hamisak.

De Jong azt is cáfolta az interjúban, hogy korábban visszautasította volna a játékot az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen. „Ez egyszerűen nem igaz” – jelentette ki.

„Most nehéz időszakon megyek keresztül, mert sérült vagyok, de érzem, hogy sok szurkoló támogat. Szerintem ennek mindig is egy általános üzenetnek kellene lennie: támogatni kell egymást, még akkor is, ha rosszul mennek a dolgok” – hívta fel a figyelmet, hozzátéve, hogy még vannak megvalósításra váró álmai a katalán klubnál, ezek közül az egyik kiemelt fontosságú a Bajnokok Ligája megnyerése.