Nemzeti Sportrádió

Női kézilabda: magabiztos győri győzelem a Podravka ellen

T. Z.T. Z.
2026.08.14. 16:00
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Kari Brattset csapat egyik legjobbja volt (Fotó: Győri Audi ETO KC/Facebook)
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női kézilabda Győri Audi ETO KC Podravka felkészülési mérkőzés
A Győri Audi ETO KC magabiztosan, 37–24-re legyőzte a horvát RK Podravkát a péntek délutáni felkészülési mérkőzésen.

A magyar bajnok és kupagyőztes gárda a szünetben 20–14-re vezetett a Győrben rendezett felkészülési mérkőzésen, a fordulás után pedig tovább tudta növelni előnyét, s végül 37–24-es győzelemmel zárt.

További részletek hamarosan!

NŐI KÉZILABDA
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Győri Audi ETO KC–RK Podravka (horvát) 37–24 (20–14) 

 

női kézilabda Győri Audi ETO KC Podravka felkészülési mérkőzés
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