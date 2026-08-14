Női kézilabda: magabiztos győri győzelem a Podravka ellen
A Győri Audi ETO KC magabiztosan, 37–24-re legyőzte a horvát RK Podravkát a péntek délutáni felkészülési mérkőzésen.
A magyar bajnok és kupagyőztes gárda a szünetben 20–14-re vezetett a Győrben rendezett felkészülési mérkőzésen, a fordulás után pedig tovább tudta növelni előnyét, s végül 37–24-es győzelemmel zárt.
További részletek hamarosan!
NŐI KÉZILABDA
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Győri Audi ETO KC–RK Podravka (horvát) 37–24 (20–14)
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