Női kézilabda: magabiztos győri győzelem a Podravka ellen

A magyar bajnok és kupagyőztes gárda a szünetben 20–14-re vezetett a Győrben rendezett felkészülési mérkőzésen, a fordulás után pedig tovább tudta növelni előnyét, s végül 37–24-es győzelemmel zárt.

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NŐI KÉZILABDA

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Győri Audi ETO KC–RK Podravka (horvát) 37–24 (20–14)