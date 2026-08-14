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Spanyol vezetőedzőt nevezett ki Dejan Sztankovics helyére a Crvena zvezda

P. GY. B. P. GY. B.
2026.08.14. 16:56
Albert Riera (Fotó: Getty Images)
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Dejan Sztankovics Albert Riera Crvena zvezda
A szerb labdarúgó-bajnokságban szereplő Crvena zvezda hivatalos felületein számolt be róla, hogy Albert Riera lesz a csapat új vezetőedzője.

A Crvena zvezda kedden botrányos meccsen búcsúzott a Bajnokok Ligájától a Hapoel Beer-Seva ellen, Dejan Sztankovics vezetőedzőt és a korábbi ferencvárosi Abu Fanit is kiállította a játékvezető.

A meccs után Sztankovics és stábja lemondott, a tréner 2025 decembere óta irányította a belgrádiakat.

Pénteken kiderült, hogy Albert Riera lesz az új vezetőedző, aki kétéves szerződést írt alá. A 44 éves szakember Szlovéniában kezdte edzői pályafutását az Olimpija Ljubljanánál, majd dolgozott két időszakban a Celjénél, közben a Girondins Bordeaux-nál, majd 2026 februárjától nyárig az Eintracht Frankfurtot irányította.

 

Dejan Sztankovics Albert Riera Crvena zvezda
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