Spanyol vezetőedzőt nevezett ki Dejan Sztankovics helyére a Crvena zvezda

A Crvena zvezda kedden botrányos meccsen búcsúzott a Bajnokok Ligájától a Hapoel Beer-Seva ellen, Dejan Sztankovics vezetőedzőt és a korábbi ferencvárosi Abu Fanit is kiállította a játékvezető.

A meccs után Sztankovics és stábja lemondott, a tréner 2025 decembere óta irányította a belgrádiakat.

Pénteken kiderült, hogy Albert Riera lesz az új vezetőedző, aki kétéves szerződést írt alá. A 44 éves szakember Szlovéniában kezdte edzői pályafutását az Olimpija Ljubljanánál, majd dolgozott két időszakban a Celjénél, közben a Girondins Bordeaux-nál, majd 2026 februárjától nyárig az Eintracht Frankfurtot irányította.