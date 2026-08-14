Spanyol vezetőedzőt nevezett ki Dejan Sztankovics helyére a Crvena zvezda
A szerb labdarúgó-bajnokságban szereplő Crvena zvezda hivatalos felületein számolt be róla, hogy Albert Riera lesz a csapat új vezetőedzője.
A Crvena zvezda kedden botrányos meccsen búcsúzott a Bajnokok Ligájától a Hapoel Beer-Seva ellen, Dejan Sztankovics vezetőedzőt és a korábbi ferencvárosi Abu Fanit is kiállította a játékvezető.
A meccs után Sztankovics és stábja lemondott, a tréner 2025 decembere óta irányította a belgrádiakat.
Pénteken kiderült, hogy Albert Riera lesz az új vezetőedző, aki kétéves szerződést írt alá. A 44 éves szakember Szlovéniában kezdte edzői pályafutását az Olimpija Ljubljanánál, majd dolgozott két időszakban a Celjénél, közben a Girondins Bordeaux-nál, majd 2026 februárjától nyárig az Eintracht Frankfurtot irányította.
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