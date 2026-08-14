Hét magyar aranyérem a fekvenyomó Európa-bajnokságon

A magyar szövetség pénteki beszámolója alapján a felnőtt (open) kategóriában Nagypál Krisztina az 52 kilogrammosok között 107.5 kilogrammos teljesítménnyel nyert Európa-bajnoki címet. Eredményével új masters 1 világcsúcsot, masters 1 Európa-csúcsot, valamint felnőtt és masters 1 magyar csúcsot állított fel. A klasszik kategóriában elért sikerét megismételte a felszereléses kategóriában is a masters 1-esek között.

Szintén a felnőttek között, a 69 kg-osoknál lett aranyérmes Rozsnyai-Kovács Aletta 127.5 kilogrammos nyomással. A felnőtteknél Palágyi Zsanett (69 kg) és Szabó Ágnes (+84 kg) egyaránt bronzérmesként zárt, s a magyar női válogatott az országok közötti pontversenyben is kiválóan szerepelt: a felnőtt (open) classic kategóriában Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett. A csapatot Nagypál, Rozsnyai-Kovács, Palágyi, Szabó és Lovas Mónika alkotta.

A magyarok – a junior és masters kategóriát is beleszámolva – a hét arany mellett négy egyéni ezüstöt, két bronzérmet szereztek, Kromek Andrást, a szövetségi kapitányt, pedig az Európa-bajnokság legjobb edzőjének választotta meg az Európai Erőemelő-szövetség.