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Hét magyar aranyérem a fekvenyomó Európa-bajnokságon

2026.08.14. 17:28
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Fotó: FB/European Powerlifting Federation
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Palágyi Zsanett fekvenyomó Eb Rozsnyai-Kovács Aletta fekvenyomás
Hét aranyérmet szerzett a magyar küldöttség a litvániai fekvenyomó Európa-bajnokságon.

A magyar szövetség pénteki beszámolója alapján a felnőtt (open) kategóriában Nagypál Krisztina az 52 kilogrammosok között 107.5 kilogrammos teljesítménnyel nyert Európa-bajnoki címet. Eredményével új masters 1 világcsúcsot, masters 1 Európa-csúcsot, valamint felnőtt és masters 1 magyar csúcsot állított fel. A klasszik kategóriában elért sikerét megismételte a felszereléses kategóriában is a masters 1-esek között.

Szintén a felnőttek között, a 69 kg-osoknál lett aranyérmes Rozsnyai-Kovács Aletta 127.5 kilogrammos nyomással. A felnőtteknél Palágyi Zsanett (69 kg) és Szabó Ágnes (+84 kg) egyaránt bronzérmesként zárt, s a magyar női válogatott az országok közötti pontversenyben is kiválóan szerepelt: a felnőtt (open) classic kategóriában Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett. A csapatot Nagypál, Rozsnyai-Kovács, Palágyi, Szabó és Lovas Mónika alkotta.

A magyarok – a junior és masters kategóriát is beleszámolva – a hét arany mellett négy egyéni ezüstöt, két bronzérmet szereztek, Kromek Andrást, a szövetségi kapitányt, pedig az Európa-bajnokság legjobb edzőjének választotta meg az Európai Erőemelő-szövetség.

 

Palágyi Zsanett fekvenyomó Eb Rozsnyai-Kovács Aletta fekvenyomás
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