Gavriel Kanikovszkit visszacsábítaná a Maccabi Tel-Aviv – sajtóhír

Az izraeli ONE szerint már több mint másfél hónapja zajlanak az egyeztetések a magyar rekordbajnokkal, amely kezdetben 2.5 millió eurót kért a középpályásért. Az összeg azóta kétmillió körülire csökkent, megállapodás azonban még nincs. A huszonnyolc éves középpályás az értesülés szerint nem zárkózik el a visszatéréstől, ám az adózási kérdések is nehezítik az üzletet. Izraelben úgy tudják, a Maccabi a Trabzonspor elleni Európa-liga-párharc után lát nagyobb esélyt az egyezségre. Érdekesség, hogy a 21-szeres válogatott labdarúgó tavaly nyáron éppen Tel-Avivból érkezett az FTC-hez. Kanikovszki a Maccabi egyik legfontosabb nyári célpontja. A klubnál úgy érzik, hibát követtek el, hogy egy éve nem kötöttek vele új szerződést és nem adták meg a játékos által kért összeget.

Egy másik izraeli portál, a sport5.co.il hozzáteszi, hogy a Maccabinak azért is olyan fontos Kanikovszki megszerzése, mert Christian Bleich hosszabb időre kidőlt sérülés miatt.

A 28 éves izraeli támadó középpályás 55 mérkőzésen lépett pályára a Ferencvárosban, ezeken nyolc gólt és öt gólpasszt szerzett. Kanikovszki ingyen érkezett Magyarországra.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Nagy Ádám (Spezia Calcio – Olaszország), Nathan Zohoré (francia-elefántcsontparti, US Boulogne – Franciaország)

Kölcsönbe érkezők: Lisztes Krisztián (Eintracht Frankfurt – Németország, ismét kölcsön)

Kölcsönből visszatérők: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Alekszandar Csirkovics (szerb, Lechia Gdansk – Lengyelország), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol, Real Zaragoza – Spanyolország), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Edgar Szevikjan (örmény-orosz, Akron Toljatti – Oroszország). Az FTC II által kölcsönadott játékosok: Nagy Olivér (Soroksár), Szabó Szilárd (Kisvárda Master Good), Varga Zétény (Diósgyőri VTK)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Czinege Zsombor, Nagy Olivér

Kiszemeltek: –

Távozók: Ismaïl Aaneba (francia-marokkói, szabadon igazolható), Fortune Bassey (nigériai, szabadon igazolható), Ibrahim Cissé (francia-szenegáli, Al-Ittihad Kalba – Egyesült Arab Emírségek, szabadon igazolhatóként), Mohamed Abu Fani (izraeli, Crvena zvezda – Szerbia), Stefan Gartenmann (svájci-dán, Sampdoria – Olaszország, szabadon igazolhatóként), Gróf Dávid (Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Cebrail Makreckis (lett-német, Qarabag FK – Azerbajdzsán), Alekszandar Pesics (szerb, Fatih Karagümrük – Törökország, szabadon igazolhatóként), Júlio Romao (Júlio Rodrigues Romao, brazil, Ahmat Groznij – Oroszország), Shadirac Chyreme Say (ghánai, szabadon igazolható), Gruber Zsombor (RAAL La Louviere – Belgium)

Kölcsönbe távozók: Szalai Gábor (CS Marítimo – Portugália)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Elton Acolatse (holland-ghánai), Gavriel Kanikovszki (izraeli, Maccabi Tel-Aviv – Izrael)