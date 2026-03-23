Európai elismerést kapott a magyar tenisz

A magyar szövetség (MTSZ) tájékoztatása szerint a Tennis Europe 44 tagországának részvételével rendezett, háromnapos tanácskozáson – amelyen részt vett David Haggerty, a nemzetközi szövetség (ITF) elnöke is – egyebek mellett átadták az európai nemzetek 2025-ös teljesítményét elismerő díjakat is. Magyarország számára történelmi sikert hozott a gála, mivel először nyerte el a Legtöbbet Fejlődött Nemzet (Most Improved Nation) díjat. Az indoklásban elhangzott, hogy a magyar tenisz az elmúlt év eredményei alapján hatalmasat lépett előre az európai ranglistán, és tíz helyet javítva a 14. pozícióba ugrott. Az elismerést Schmitt Petra, az MTSZ főtitkára vette át.

Henrik Thorsoe Pedersen, a Tennis Europe elnöke hangsúlyozta, hogy az európai nemzetek fejlődése, köztük a magyar szövetség látványos előretörése is bizonyítja a tagszövetségekben folyó szakmai munka erejét.