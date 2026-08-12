Vízilabda: vereség az olaszoktól az U20-as Eb-n
Az U20-as férfi vízilabda-válogatott egy góllal kikapott az olaszoktól a várnai Európa-bajnokságon.
A görögök ellen ötméteresekkel megnyert találkozó és a horvátokkal szembeni egygólos vereség után
az olaszoktól 18–17-re kikapott az U20-as férfi vízilabda-válogatott a várnai Európa-bajnokságon, így a csoportja negyedik helyén végzett.
Dabrowski Norbert együttese csütörtökön a törökökkel játszik a negyeddöntőbe kerülésért.
Az U20-as Eb-csapat
Balogh Botond
Bella Csanád
Benedek Mór
Cseh Maxim
Haverkampf Bence
Jámbor Csaba
Lugosi Csongor
Maser Márk
Monostori Samu
Nagy Zalán
Paján Viktor
Simon Balázs
Szitás Dávid
Tátrai Tamás
Tóth András
Balogh Botond
Bella Csanád
Benedek Mór
Cseh Maxim
Haverkampf Bence
Jámbor Csaba
Lugosi Csongor
Maser Márk
Monostori Samu
Nagy Zalán
Paján Viktor
Simon Balázs
Szitás Dávid
Tátrai Tamás
Tóth András
(Kiemelt kép forrása: EA)
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