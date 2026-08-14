Lenny Joseph: Minden nap a legjobb akarok lenni

Négy góllal kezdte az idényt Lenny Joseph az Európa-liga selejtezőjében: a Vojvodina elleni párharc mindkét összecsapásán betalált, míg a Twente otthonában aratott 2–1-es győzelem alkalmával mindkét ferencvárosi gólt ő szerezte. A Górnik elleni párharcban viszont nem volt eredményes, a zabrzei visszavágón az első hetven-hetvenöt percben alig jutott területhez.

„Nehéz mérkőzés volt, mert nagyon jól letámadtak bennünket, minden labdáért megküzdöttek, és sokszor ketten figyeltek rám: az egyik védő előttem, a másik mögöttem helyezkedett. Nem kaptam annyi területet, mint például a Twente ellen, ráadásul sok hosszú labdával próbálkoztunk. Ilyenkor először meg kellett tartanom a labdát háttal a kapunak, majd megjátszani valamelyik társat, emiatt egészen más feladat jutott nekem, mint azokon a meccseken, amikor van helyem megindulni.”

A világbajnokságot megjárt 25 éves haiti támadó nem bánkódik amiatt, hogy a Górnik ellen nem talált be. A vb-szereplés és remek idényrajtja után is ugyanaz hajtja: napról napra többet akar adni a csapatnak.

„Szeretném ugyanígy folytatni, és amennyire csak lehet, segíteni a csapatot. Természetesen még több gólt akarok szerezni. Nem elégedhetek meg azzal, amit eddig elértem, minden egyes nap azon dolgozom, hogy én legyek a lehető legjobb – a következő bajnokinkon éppúgy, mint a Trabzonspor ellen.”