Lenny Joseph: Minden nap a legjobb akarok lenni
Négy góllal kezdte az idényt Lenny Joseph az Európa-liga selejtezőjében: a Vojvodina elleni párharc mindkét összecsapásán betalált, míg a Twente otthonában aratott 2–1-es győzelem alkalmával mindkét ferencvárosi gólt ő szerezte. A Górnik elleni párharcban viszont nem volt eredményes, a zabrzei visszavágón az első hetven-hetvenöt percben alig jutott területhez.
„Nehéz mérkőzés volt, mert nagyon jól letámadtak bennünket, minden labdáért megküzdöttek, és sokszor ketten figyeltek rám: az egyik védő előttem, a másik mögöttem helyezkedett. Nem kaptam annyi területet, mint például a Twente ellen, ráadásul sok hosszú labdával próbálkoztunk. Ilyenkor először meg kellett tartanom a labdát háttal a kapunak, majd megjátszani valamelyik társat, emiatt egészen más feladat jutott nekem, mint azokon a meccseken, amikor van helyem megindulni.”
A világbajnokságot megjárt 25 éves haiti támadó nem bánkódik amiatt, hogy a Górnik ellen nem talált be. A vb-szereplés és remek idényrajtja után is ugyanaz hajtja: napról napra többet akar adni a csapatnak.
„Szeretném ugyanígy folytatni, és amennyire csak lehet, segíteni a csapatot. Természetesen még több gólt akarok szerezni. Nem elégedhetek meg azzal, amit eddig elértem, minden egyes nap azon dolgozom, hogy én legyek a lehető legjobb – a következő bajnokinkon éppúgy, mint a Trabzonspor ellen.”
EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
NEM BAJNOKI ÁG
GÓRNIK ZABRZE (lengyel)–FERENCVÁROSI TC 1–1 (1–0)
Zabrze, Ernest Pohl Stadion, 23 348 néző. Vezette: Andrea Colombo (Giuseppe Perrotti, Vittorio Di Gioia) – olaszok
ZABRZE: Schulze – Sácek, Janicki, Josema, Janza (Zmrzly, 89.) – Urbanski, Dietz, Paulo Bernardo (Sadílek, 79.) – Peter Federico (Ismaheel, 79.), Prekop, Hlan (Ikia Dimi, 89.). Vezetőedző: Michal Gasparík
FTC: Dibusz – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu (Zohore 90+2.) – Corbu, Rommens (Nagy Á., 59.) – Zachariassen, Kanikovszki (N. Keita, 59.), Yusuf – Joseph (Kodro, 90+3.). Vezetőedző: Borbély Balázs
Gólszerző: Urbanski (45. – 11-esből), ill. Sácek (82. – öngól)
Továbbjutott: a Ferencváros, 2–1-es összesítéssel