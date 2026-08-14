Nemzeti Sportrádió

Kézilabda: győzelemmel folytatta a felkészülést a Veszprém és az FTC

I. SZ.I. SZ.
2026.08.14. 08:31
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Az FTC három góllal győzte le az Esztergomot (Fotó: fradi.hu)
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Esztergom kézilabda One Veszprém HC FTC női kézilabda kézilabda felkészülés
A Ferencváros női kézilabdacsapata csütörtökön a nyolcgólos Vilde Ingstad és a hétszer eredményes Simon Petra vezérletével három góllal felülmúlta az Esztergomot felkészülési mérkőzésen Budapesten. A Veszprém férficsapata Spanyolországban 45–21-re legyőzte a házigazda Cisne Quireza Events együttesét a Pontevedrában zajló Interpontes-torna elődöntőjében, így bejutott a pénteki fináléba.

Az FTC tartalékosan állt fel az Esztergom ellen, Balázs Bítia, Hársfalvi Júlia, Lysa Tchaptchet, Márton Gréta és Mette Tranborg sem lépett pályára. A Ferencváros vasárnap utazik Franciaországba, ahol a Bajnokok Ligája-győztes Metzcel közös gyakorlásokon vesz részt, majd a strasbourgi Europ’A Cupon zárja a felkészülést – írja a klub honlapja.

NŐI KÉZILABDA FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
FTC-Toyota Kovács–Mol-Esztergom 31–28 (19–15)
G: Ingstad 8, Simon 7, Klujber 5, Malestein 4, Vogel 3, Möller 2, Dancsák, Omoregie, ill. Faragó Lea 6, Horváth 5, Szöllősi-Zácsik, Kovács, Vártok 3-3, Faragó Luca, Ballai B., Varga 2-2, Szmolek, Jacques

A veszprémiek a spanyolországi torna elődöntőjének szünetében már 21–9-re vezettek, és Xavier Pascual kedvére forgathatta játékosait a találkozón, amelynek végén 24 gólos különbség alakult ki. A Veszprém a péntek esti döntőben a Portóval találkozik.

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Esztergom kézilabda One Veszprém HC FTC női kézilabda kézilabda felkészülés
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