Kézilabda: győzelemmel folytatta a felkészülést a Veszprém és az FTC

Az FTC tartalékosan állt fel az Esztergom ellen, Balázs Bítia, Hársfalvi Júlia, Lysa Tchaptchet, Márton Gréta és Mette Tranborg sem lépett pályára. A Ferencváros vasárnap utazik Franciaországba, ahol a Bajnokok Ligája-győztes Metzcel közös gyakorlásokon vesz részt, majd a strasbourgi Europ’A Cupon zárja a felkészülést – írja a klub honlapja.

NŐI KÉZILABDA FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

FTC-Toyota Kovács–Mol-Esztergom 31–28 (19–15)

G: Ingstad 8, Simon 7, Klujber 5, Malestein 4, Vogel 3, Möller 2, Dancsák, Omoregie, ill. Faragó Lea 6, Horváth 5, Szöllősi-Zácsik, Kovács, Vártok 3-3, Faragó Luca, Ballai B., Varga 2-2, Szmolek, Jacques

A veszprémiek a spanyolországi torna elődöntőjének szünetében már 21–9-re vezettek, és Xavier Pascual kedvére forgathatta játékosait a találkozón, amelynek végén 24 gólos különbség alakult ki. A Veszprém a péntek esti döntőben a Portóval találkozik.