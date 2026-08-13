Úszás: megdöntötte a 4x100-as világcsúcsot az Egyesült Államok vegyes csapatok vegyesváltója

A nemzetközi szövetség honlapja szerint a hátúszó Will Modglin, a mellúszó Van Mathias, a pillangózó Gretchen Walsh és a gyorsúszó Kate Douglass négyes 3:36.70 perc alatt teljesítette a távot. Az eddigi rekordot is az amerikaiak tartották, akik két évvel ezelőtt 3:37.43 perc alatt értek célba, és a mostanihoz hasonlóan akkor is a két férfi kezdett, majd a két női versenyző fejezte be a futamot.

A tavaly nyári világbajnokságon az Egyesült Államok nem jutott be a döntőbe ebben a számban, mivel előfutamában 3:44.50-et úszott és a tizedik helyen végzett.

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS

Úszás

9.30: előfutamok (Tv: M4 Sport)

férfi 200 m gyors

női 100 m pillangó

férfi 50 m hát (Kós Hubert)

női 200 m mell

férfi 4x100 m gyorsváltó (Magyarország)

női 1500 m gyors (Jackl Vivien)

18.30: középdöntők, döntők (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

18.30: férfi 100 m pillangó, DÖNTŐ (Milák Kristóf, Kós Hubert)

18.36: női 50 m hát, DÖNTŐ

18.41: férfi 200 m gyors, középdöntő

18.51: női 100 m pillangó, középdöntő

19.00: férfi 50 m hát, középdöntő (Kós Hubert)

19.07: női 200 m mell, középdöntő

19.26: férfi 200 m mell, DÖNTŐ

19.36: női 200 m gyors, DÖNTŐ (Pádár Nikolett)

19.43: férfi 4x100 m gyorsváltó, DÖNTŐ (Magyarország)