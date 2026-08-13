Nemzeti Sportrádió

Úszás: megdöntötte a 4x100-as világcsúcsot az Egyesült Államok vegyes csapatok vegyesváltója

2026.08.13. 08:51
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Az aranyérmes vegyesváltó (Fotó: Getty images)
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úszás Gretchen Walsh világcsúcs
Megdöntötte a 4x100-as világcsúcsot az Egyesült Államok vegyes csapatok vegyesváltója a Csendes-óceáni úszóbajnokság szerdai versenynapján, a kaliforniai Irvine-ban.

A nemzetközi szövetség honlapja szerint a hátúszó Will Modglin, a mellúszó Van Mathias, a pillangózó Gretchen Walsh és a gyorsúszó Kate Douglass négyes 3:36.70 perc alatt teljesítette a távot. Az eddigi rekordot is az amerikaiak tartották, akik két évvel ezelőtt 3:37.43 perc alatt értek célba, és a mostanihoz hasonlóan akkor is a két férfi kezdett, majd a két női versenyző fejezte be a futamot.

A tavaly nyári világbajnokságon az Egyesült Államok nem jutott be a döntőbe ebben a számban, mivel előfutamában 3:44.50-et úszott és a tizedik helyen végzett.

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS
Úszás
  9.30: előfutamok (Tv: M4 Sport)
férfi 200 m gyors
női 100 m pillangó
férfi 50 m hát (Kós Hubert)
női 200 m mell
férfi 4x100 m gyorsváltó (Magyarország)
női 1500 m gyors (Jackl Vivien)
18.30: középdöntők, döntők (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
18.30: férfi 100 m pillangó, DÖNTŐ (Milák Kristóf, Kós Hubert)
18.36: női 50 m hát, DÖNTŐ
18.41: férfi 200 m gyors, középdöntő
18.51: női 100 m pillangó, középdöntő
 19.00: férfi 50 m hát, középdöntő (Kós Hubert)
19.07: női 200 m mell, középdöntő
19.26: férfi 200 m mell, DÖNTŐ
19.36: női 200 m gyors, DÖNTŐ (Pádár Nikolett)
19.43: férfi 4x100 m gyorsváltó, DÖNTŐ (Magyarország)

 

úszás Gretchen Walsh világcsúcs
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