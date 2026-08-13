Úszó Eb: döntős a 4x100-as gyorsváltó
Csendesebb délelőtt köszöntött ránk csütörtökön Saint-Denis-ben, mindössze két egyéni számban és a férfi gyorsváltóban voltunk érdekeltek.
A sor Kós Hubert nyitotta meg, lazán továbblépett az esti középdöntőbe 50 háton.
A Németh Nándor, Szabó Szebasztián, Kos Olivér (igen, Hubert öccse), Jászó Ádám összetételben felálló 4x100-as gyorsváltó az ötödik helyen jutott be a döntőbe.
Az elsőként úszó Németh Nándor nagyon elégedett volt a négyessel, a többiek találtak ugyan hibát az úszásukban, de mindannyian egyetértettek abban, hogy az elsődleges cél a döntőbe jutás volt, s ezt teljesítették.
„Délutánra frissítünk. Hubi biztosan úszik a döntőben, a többit meglátjuk” – mondta Németh Nándor, utalva Milák Kristóf esetleges beugrására.
Jackl Vivien 1500 gyorson az ötödik helyen kvalifikálta magát a pénteki esti döntőbe.
EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS
Előfutamok. A magyarok eredményei.
Férfiak. 50 m hát: 1. Kliment Kolesnyikov (orosz) 24.12, …9. Kós Hubert 24.57 – Kós középdöntőbe jutott.
4x100 m gyors: 1. Orosz csapat 3:12.21, …5. Magyarország (Németh Nándor, Szabó Szebasztián, Kós Olivér, Jászó Ádám) 3:14.17 – a magyar csapat döntőbe jutott.
Nők. 1500 m gyors: 1. Simona Quadarella (olasz) 16:05.28, …5. Jackl Vivien 16:16.34 – Jackl döntőbe jutott
|Kós Hubert: Beléptem a sprinterek dimenziójába
– Közel járt a 24.50-es országos csúcs, csak hét századdal maradt el tőle.
– Sokat vállalt és vállalt ezen az Európa-bajnokságon, a felén nagyjából már túl van: hogy érzi magát?
– Mennyire ízlik a sprinterek világa?
– Ha már száz pillangó: este a döntőben több nagy ász feszül egymásnak, köztük ön is.
VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS
Úszás
9.30: előfutamok (Tv: M4 Sport)
férfi 200 m gyors
női 100 m pillangó
férfi 50 m hát (Kós Hubert)
női 200 m mell
férfi 4x100 m gyorsváltó (Magyarország)
női 1500 m gyors (Jackl Vivien)
18.30: középdöntők, döntők (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
18.30: férfi 100 m pillangó, DÖNTŐ (Milák Kristóf, Kós Hubert)
18.36: női 50 m hát, DÖNTŐ
18.41: férfi 200 m gyors, középdöntő
18.51: női 100 m pillangó, középdöntő
19.00: férfi 50 m hát, középdöntő (Kós Hubert)
19.07: női 200 m mell, középdöntő
19.26: férfi 200 m mell, DÖNTŐ
19.36: női 200 m gyors, DÖNTŐ (Pádár Nikolett)
19.43: férfi 4x100 m gyorsváltó, DÖNTŐ (Magyarország)