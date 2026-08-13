Úszó Eb: döntős a 4x100-as gyorsváltó

– Közel járt a 24.50-es országos csúcs, csak hét századdal maradt el tőle.

– Nem kellett a rekord – válaszolta mosolyogva Kós Hubert az 50 hát előfutama után. – 24.7-re számítottam, tudtam, hogy azzal be lehet menni a középdöntőbe, jobb lett, 24.57, ennek örülök. Azért komoly este vár rám a száz pillangó döntőjével, a váltódöntővel és az ötven hát középdöntőjével. – Sokat vállalt és vállalt ezen az Európa-bajnokságon, a felén nagyjából már túl van: hogy érzi magát?

– Nyilván, fáradt vagyok, de tudtam, hogy ez erről fog szólni, vagyis arról, hogy fáradt leszek, s hogy így hogyan tudok teljesíteni. Örülök annak, hogy sok számot vállaltam, ha csak száz és kétszáz háton úsznék, abból nem túl sokat tudnék tanulni. Bár lehet, hogy jobb időket úsznék, de abból nem lenne fejlődés és tanulás. A lényege ennek az Eb-nek az, hogy kipróbáljak új dolgokat, s hogy minél többet javuljak. – Mennyire ízlik a sprinterek világa?

– Nagyon jól érzem magam ebben a számban. Még nem vagyok az az igazi vadállat sprinter, de messze van már az a Hubi, aki négyszáz vegyesen indult, mostanra beléptem a sprinterek dimenziójába – az ötven és száz háttal, meg a száz pillangóval. – Ha már száz pillangó: este a döntőben több nagy ász feszül egymásnak, köztük ön is.

– Remélem, egyéni csúcsot úszom. Az esélylatolgatás terén ennyiben tudok segíteni.