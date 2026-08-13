Nemzeti Sportrádió

Úszó Eb: döntős a 4x100-as gyorsváltó

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
• Saint-Denis
2026.08.13. 11:38
Németh Nándor (Fotó: Getty Images, archív)
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Az első futamba került a magyar 4x100-as gyorsváltó, a második volt az erősebb, így nyerni kellett az elsőt a biztos döntőbe jutáshoz – a négyes ezt megtette. Este Kós Hubert biztosan beszáll, hogy Milák Kristóf is ott lesz-e a csapatban, délután eldől.

Csendesebb délelőtt köszöntött ránk csütörtökön Saint-Denis-ben, mindössze két egyéni számban és a férfi gyorsváltóban voltunk érdekeltek. 

A sor Kós Hubert nyitotta meg, lazán továbblépett az esti középdöntőbe 50 háton. 

A Németh Nándor, Szabó Szebasztián, Kos Olivér (igen, Hubert öccse), Jászó Ádám összetételben felálló 4x100-as gyorsváltó az ötödik helyen jutott be a döntőbe.

Az elsőként úszó Németh Nándor nagyon elégedett volt a négyessel, a többiek találtak ugyan hibát az úszásukban, de mindannyian egyetértettek abban, hogy az elsődleges cél a döntőbe jutás volt, s ezt teljesítették. 

„Délutánra frissítünk. Hubi biztosan úszik a döntőben, a többit meglátjuk” – mondta Németh Nándor, utalva Milák Kristóf esetleges beugrására. 

Jackl Vivien 1500 gyorson az ötödik helyen kvalifikálta magát a pénteki esti döntőbe. 

EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS

Előfutamok. A magyarok eredményei. 

Férfiak. 50 m hát: 1. Kliment Kolesnyikov (orosz) 24.12, …9. Kós Hubert 24.57 – Kós középdöntőbe jutott. 
4x100 m gyors: 1. Orosz csapat 3:12.21, …5. Magyarország (Németh Nándor, Szabó Szebasztián, Kós Olivér, Jászó Ádám) 3:14.17 – a magyar csapat döntőbe jutott. 
Nők. 1500 m gyors: 1. Simona Quadarella (olasz) 16:05.28, …5. Jackl Vivien 16:16.34 – Jackl döntőbe jutott

Kós Hubert: Beléptem a sprinterek dimenziójába

– Közel járt a 24.50-es országos csúcs, csak hét századdal maradt el tőle. 
– Nem kellett a rekord – válaszolta mosolyogva Kós Hubert az 50 hát előfutama után. – 24.7-re számítottam, tudtam, hogy azzal be lehet menni a középdöntőbe, jobb lett, 24.57, ennek örülök. Azért komoly este vár rám a száz pillangó döntőjével, a váltódöntővel és az ötven hát középdöntőjével. 

– Sokat vállalt és vállalt ezen az Európa-bajnokságon, a felén nagyjából már túl van: hogy érzi magát? 
– Nyilván, fáradt vagyok, de tudtam, hogy ez erről fog szólni, vagyis arról, hogy fáradt leszek, s hogy így hogyan tudok teljesíteni. Örülök annak, hogy sok számot vállaltam, ha csak száz és kétszáz háton úsznék, abból nem túl sokat tudnék tanulni. Bár lehet, hogy jobb időket úsznék, de abból nem lenne fejlődés és tanulás. A lényege ennek az Eb-nek az, hogy kipróbáljak új dolgokat, s hogy minél többet javuljak. 

– Mennyire ízlik a sprinterek világa?
– Nagyon jól érzem magam ebben a számban. Még nem vagyok az az igazi vadállat sprinter, de messze van már az a Hubi, aki négyszáz vegyesen indult, mostanra beléptem a sprinterek dimenziójába – az ötven és száz háttal, meg a száz pillangóval. 

– Ha már száz pillangó: este a döntőben több nagy ász feszül egymásnak, köztük ön is. 
– Remélem, egyéni csúcsot úszom. Az esélylatolgatás terén ennyiben tudok segíteni. 

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS
Úszás
  9.30: előfutamok (Tv: M4 Sport)
férfi 200 m gyors
női 100 m pillangó
férfi 50 m hát (Kós Hubert)
női 200 m mell
férfi 4x100 m gyorsváltó (Magyarország)
női 1500 m gyors (Jackl Vivien)
18.30: középdöntők, döntők (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
18.30: férfi 100 m pillangó, DÖNTŐ (Milák Kristóf, Kós Hubert)
18.36: női 50 m hát, DÖNTŐ
18.41: férfi 200 m gyors, középdöntő
18.51: női 100 m pillangó, középdöntő
 19.00: férfi 50 m hát, középdöntő (Kós Hubert)
19.07: női 200 m mell, középdöntő
19.26: férfi 200 m mell, DÖNTŐ
19.36: női 200 m gyors, DÖNTŐ (Pádár Nikolett)
19.43: férfi 4x100 m gyorsváltó, DÖNTŐ (Magyarország)

 

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