Skribek Alen önbizalmat és külföldi szerződést köszönhet a ZTE FC-nek

ELŐSZÖR LETT LÉGIÓS pályafutása során Skribek Alen, aki kedden a ZTE FC-ből igazolt az azeri Neftcibe, s két évre írt alá. A 25 esztendős, korábbi utánpótlás-válogatott támadó megfordult Csákváron, a Puskás Akadémiánál, Budafokon, Pakson és Diósgyőrben is, ám kétségtelenül Zalaegerszegen nyújtotta a legjobb teljesítményt: két időszakában 56 meccsen szerepelve 13 gólt szerzett és 15 gólpasszt adott, a csapat egyik legfontosabb játékosa lett. Az előző NB I-es idényben tíz találatával jócskán megdöntötte az egyéni csúcsát, s játékát látva nem csoda, hogy külföldre szerződött. A Neftci az előző évadban negyedik lett az azeri élvonalban, indulhatott a Konferencialigában, a Dinamo Minszk ellen esett ki a selejtezőben. A klub kilencszer nyerte meg a bajnokságot (legutóbb 2021-ben) és hatszor a kupát (legutóbb 2014-ben), a Transfermarkt szerint 14 millió eurót ér a játékoskerete – a Zalaegerszegé 5.5 milliót.

„Amikor Skribek Alen hozzánk érkezett, vissza kellett nyernie az önbizalmát – mondta a klub oldalának Andrés Jornet, a ZTE sportért felelős elnöke. – Ragyogó mutatói voltak az elmúlt egy évben, az ilyen teljesítmény természetesen felkelti a figyelmet, több klub érdeklődött iránta. Végül a Neftci olyan tervezetet vázolt fel, amely őt és minket is meggyőzött, s biztosak vagyunk benne, hogy nagyszerű lépés ez a pályafutásában. Az elmúlt időszakban sokan igazoltak külföldre Zalaegerszegről, ez annak a jele, hogy egyre több klub figyeli aktívan a keretünket és a munkánkat.”

A Neftci 900 ezer eurót fizetett a ZTE-nek Skribek Alenért, aki korábban 150 ezerért érkezett Zalaegerszegre, így jókora haszonnal értékesítette játékjogát a klub. A zalaiak a nyáron eladták Várkonyi Bencét a szintén ­azeri Qarabagnak egymillió euróért, Joao Victort a Hapoel Beer-Sevának 1.7 millióért, valamint Akpe Victoryt hárommillióért az FC Baselnak, vagyis néhány hét leforgása alatt 6.6 millió eurót (2.5 milliárd forintot) kerestek ­játékosértékesítéssel.