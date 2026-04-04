Tenisz: Bondár döntős párosban, Udvardy elődöntőbe jutott

2026.04.04. 08:52
Bondár Anna (balra) és Magdalena Frech (Fotó: facebook.com/huntennis)
tenisz Bondár Anna Udvardy Panna
Bondár Anna és a lengyel Magdalena Frech döntőbe jutott párosban a charlestoni salakpályás női tenisztornán. A nyolcadik helyen kiemelt Udvardy Panna pedig két játszmában legyőzte a lengyel Katarzyna Kawát ugyancsak salakpályás tornán a kolumbiai Bogotában, a negyeddöntőben, egyesben.

 

A magyar szövetség közösségi oldalának híradása szerint Bondárék a zöldsalakos torna pénteki elődöntőjében egy sima és egy szorosabb játszmában, 71 perc alatt nyertek a negyedik helyen kiemelt Kato Miju, Giuliana Olmos japán, mexikói duó ellen. A vasárnapi döntőben (magyar idő szerint 17 órától) az amerikai Desirae Krawczyk, Catherine McNally kettős lesz az ellenfelük. Bondárnak – aki egyesben pénteken a nyolcaddöntőben búcsúzott – ez már az ötödik WTA-döntője lesz párosban, az eddigi négy közül kettőt nyert meg.

A világranglistán 92. helyezett, a Bogotában zajló WTA-tornán 8. helyen rangsorolt Udvardy Panna az első szettben már 4:1-re is vezetett a WTA-rangsorban 132. Katarzyna Kawa ellen, a negyeddöntőben. A lengyel játékos azonban egyenlíteni tudott, mind a ketten kétszer vették el a másik adogatását az első játszmában. 6:6 után viszont Udvardy „állva hagyta” ellenfelét.

Előbb 7–2-vel behúzta a rövidítést, majd a második szettben 3:0-val kezdett úgy, hogy ebből kétszer is brékelt. Ezzel pedig tulajdonképpen el is dőlt a mérkőzés. Udvardy 1 óra 32 perc alatt 7:6, 6:1-re győzött.

A magyar szövetség közösségi oldalának tájékoztatása szerint a 27 éves Udvardy először jutott a négy közé 250-es kategóriájú versenyen. A fináléba kerülésért a kolumbiai Emiliana Arango lesz az ellenfele magyar idő szerint szombaton 19.30 órától, akinek az oldalán párosban pénteken a negyeddöntőben búcsúzott.

Udvardy Panna (facebook.com/huntennis)

TENISZ
WTA 500-AS TORNA, CHARLESTON (salak, 2 300 000 dollár)
Páros, elődöntő
Bondár Anna, Magdalena Frech (magyar, lengyel)–Kato Miju, Giuliana Olmos (japán, mexikói, 4.) 6:1, 6:4
WTA 250-es TORNA, BOGOTÁ (salak, 283 347 dollár)
Egyes, negyeddöntő
Udvardy Panna (8.)–Katarzyna Kawa (lengyel) 7:6 (7–2), 6:1

 

 

