Marozsán szettelőnyről kikapott, nem jutott be pályafutása első ATP-torna-döntőjébe

Daniel Mérida a selejtezőből küzdötte fel magát az elődöntőig, s miután a legjobb 16 között búcsúztatta a 2. helyen kiemelt francia Adrian Mannarinót, várható volt, hogy Marozsán Fábiánnak sem lesz könnyű dolga ellene, hiába 47. a magyar teniszező a világranglistán, miközben a spanyol rivális csupán a 136. helyet foglalja el.

Az első játszma rendkívül szoros volt, a Vasas SC 26 éves versenyzője 4:4-ig hét bréklabdát is kihasználatlanul hagyott, így különösen fájó lehetett, amikor az ellenfél a következő gémben brékelt (a negyedik lehetőségéből), és a szettért adogathatott. Marozsán azonban nem hagyta magát, két játszmalabdát hárítva egalizált, igaz, a következő játékot 40 semmiről nem tudta megoldani fogadóként, így tie-breakre kényszerült. A rövidítést viszont 7–4-re megnyerte, ezzel 69 perc alatt szettelőnybe került.

A második felvonásban úgy tűnt, ismét minden rendben lehet, 1:1-nél azonban újra 40 semmivel kezdve nem tudott brékelni, majd 2:3-nál a 21 esztendős ellenfele elvette az adogatójátékát, és két love game-mel végig is vitte a bréket. Elméletileg még ekkor sem volt semmi sem veszve, azonban a döntő játszma már abszolút rosszul alakult, Mérida háromszor is brékelt, és 2 óra 10 perc alatt megnyerte a mérkőzést, a fináléban pedig majd a 7. helyen kiemelt argentin Mariano Navone vár rá.

Marozsán tehát pályafutása harmadik ATP-elődöntőjén is alulmaradt (tavaly Münchenben, idén Aucklandben jutott be a legjobb négy közé), így az első fináléja még várat magára. Folytatás számára jövő héten Monte-Carlóban, a mestertornán az első meccsét a cseh Jakub Mensíkkel játssza.

A KÉT ELŐDÖNTŐ ÖSSZEFOGLALÓJA (a videó Marozsán mérkőzésével indul)

ATP 250-ES TENISZTORNA, BUKAREST (612 620 euró, salak)

EGYES, ELŐDÖNTŐ

Daniel Mérida (spanyol)–Marozsán Fábián (3.) 6:7 (4–7), 6:3, 6:1