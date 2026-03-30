Lehecka sem tudta megállítani Sinnert, az olasz nyerte a miami tenisztornát

P. GY. B. P. GY. B.
2026.03.30. 07:02
null
Jannik Sinner Miamiban sem veszített szettet (Fotó: Lengyel Viktória Gréta)
ATP tenisz Miami Jirí Lehecka Jannik Sinner
Indian Wells után Miamiban sem talált legyőzőre Jannik Sinner, aki két szettben legyőzte Jirí Leheckát a floridai ATP 1000-es tenisztorna döntőjében.

Jannik Sinner parádés teljesítménnyel jutott el a döntőig, Damir Dzumhur, Corentin Moutet, Alex Michelsen, Frances Tiafoe és Alexander Zverev sem volt képes szettet nyerni ellene.

Az olasz klasszis ellenfele Jirí Lehecka volt a záró mérkőzésen, aki Novak Djokovics 2018-as nagy menetelése óta elsőként úgy lett döntős egy 1000-es tornán, hogy addigi mérkőzései során egyetlen adogatójátékát sem veszítette el.

Kettejük korábbi négy összecsapását Sinner játszmaveszteség nélkül nyerte meg, és mindössze a harmadik játékig kellett várni, hogy az olasz lebrékelje a „lebrékelhetetlent”. Ez az előny kitartott a játszma végéig, és bár 5:3-nál Sinner még nem tudta lezárni a szettet, a következő játékban már semmire hozta az adogatását.

A második játszmában Lehecka több bréklabdát is hárított, 4:4-nél azonban Sinner fogadóként nyert játékot, majd kiszerválta a mérkőzést, és 2024 után ismét ő emelhette magasba a miami torna trófeáját. A 24 éves teniszezőnek ez volt a hetedik ATP 1000-es tornagyőzelme, és egymás után a harmadik, amelyet úgy nyert meg, hogy szettet sem veszített.

MIAMI OPEN 1000-ES TORNA (9 415 725 dollár, kemény)
Férfi egyes, döntő
Sinner (olasz, 2.)–Lehecka (cseh, 21.) 6:4, 6:4

 

 

