Szabalenka, Szvitolina és Zverev is bejutott az elődöntőbe az Australian Openen

Arina Szabalenka mindössze három játékot vesztett a 18 éves Iva Jovic ellen, aki szerb-horvát származású, de már Kaliforniában született. A meccset zárt tető alatt vívták a melbourne-i 45 fokos hőség miatt – érdekes, hogy szerdára csak 23 fokot jósolnak. A 2023-ban és 2024-ben bajnok, tavaly döntős Szabalenka az idén 10/0-s meccs- és 20/0-s szettmérleggel büszkélkedhet.

Szabalenka a négy között a Coco Gauffot könnyedén legyőző Elina Szvitolinával csap össze. A 12. helyen kiemelt ukrán játékos elképesztő formában kezdett, a nyitószettben négyszer is elvette a kétszeres Grand Slam-bajnok Gauff adogatását, míg a sajátját csak egyszer vesztette el. A folytatásban a francia Gael Monfils felesége már 6:1, 3:0-ra is vezetett, és végül mindössze 59 percet töltött a pályán úgy, hogy ászokban 5/0-lal, kettős hibákban 0/5-tel, rontott ütésekben pedig 16/26-tal bizonyult jobbnak.

A férfiaknál a tavaly finalista Alexander Zverev 3 óra 11 percet küzdött a torna egyik meglepetésemberével, az előzőleg a háromszoros döntős Danyiil Medvegyevet kiütő amerikai Learner Tiennel. A korábbi Roland Garros-bajnok Michael Chang 20 éves tanítványa derekasan küzdött, de csak egy szettet tudott elvenni a hamburgi játékostól, aki tizedik GS-elődöntőjére készülhet. Ott a világelső Carlos Alcaraz vagy a helyi kedvenc Alex de Minaur vár majd rá.

„Learner jó játékos, más, mint amilyen volt tavaly, elképesztő volt figyelni, ahogyan az alapvonalról játszott, emiatt fontos volt a szervám – értékelt Zverev. – Rengeteget fejlődött, zseniális, ahogyan Michael Chang dolgozik vele. Az elmúlt tíz napban fájdalommentesen teniszezhettem, régen nem éreztem ilyet, ez jó kiindulási alap volt itt Melbourne-ben. Boldog voltam a pályán, és a győzelmek ehhez mindig hozzáadtak valamit, de a legjobb teniszemet akkor is a 2022-es Roland Garroson mutattam eddig. A legnagyobb változás az elmúlt tizenkét hónapban, hogy megszűnt az állandó szenvedés, nem esnek nehezemre a különböző mozdulatok, ez mentálisan nagyon sokat jelent. Sokat dolgoztunk az adogatásaim utáni első ütéseken, a röptéken is, hogy agresszívabb legyen a teniszem. Továbbra is célom a Grand Slam-győzelem, de a legfontosabb, hogy élvezzem a játékomat.”

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)

FÉRFI EGYES, NEGYEDDÖNTŐ

Zverev (német, 3.)–Tien (amerikai, 25.) 6:3, 6:7 (5–7), 6:1, 7:6 (7–3)

Később

Alcaraz (spanyol, 1.)–De Minaur (ausztrál, 6.)

NŐI EGYES, NEGYEDDÖNTŐ

Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Jovic (amerikai, 29.) 6:3, 6:0

Szvitolina (ukrán, 12.)–Gauff (amerikai, 3.) 6:1, 6:2