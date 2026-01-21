Nemzeti Sportrádió

Marozsán Fábián: Medvegyev stílusa kellemetlen, nem is fekszik nekem

Melbourne
2026.01.21. 09:08
Marozsán még Aucklandből hozott magával egy kisebb vállproblémát, de így is továbbjutott
Ahogy beszámoltunk róla, Marozsán Fábián három szettben legyőzte a lengyel Kamil Majchrzakot az ausztrál nemzetközi teniszbajnokság (Australian Open) 2. fordulójában. A magyar teniszező a mérkőzés után értékelt.
Tenisz
6 órája

Marozsán Fábián bejutott az Australian Open harmadik fordulójába

Világranglista-47. játékosunk szettet sem vesztett lengyel ellenfelével szemben, így készülhet Danyiil Medvegyev ellen. Bondár Anna török ellenféltől kapott ki két játszmában.

Jól kezdtem a mérkőzést, elég nagy volt az előnyöm, aztán jött egy hullámvölgy, kezdett melegedni a helyzet, a második szettben két breaklabdája volt ellenfelemnek az öt öthöz. Valahogyan kezeltem ezt és kiküzdöttem a játszma megnyerését. Úgy láttam a mérkőzés alatt, hogy valamilyen vállsérülése lehet Majchrzaknak, nem ütötte meg annyira a szervákat, jól is jött a szoros adogatógame a harmadik szettben egy egynél a fárasztása szempontjából. Végül rövidítésben hoztam el azt a játszmát fogadóként. Nekem is lassabbak voltak az adogatásaim, még Aucklandből hozok némi vállfájdalmat, ami nem tud regenerálódni, de dolgozunk rajta. Medvegyevvel a tavalyi év végefelé egész jó meccset játszottam Almatiban, jónéhányszor edzettünk is közösen, kellemetlen a stílusa, nem is fekszik nekem, hátulról teniszezik, jól olvassa a játékot, taktikus és erős. Valószínűleg nagyobb pályán találkozunk, próbálok nem ezzel foglalkozni, hanem inkább a labdával, hogy minél többször beüssem. Meglátjuk, mire leszek képes.”

