Marozsán Fábián: Medvegyev stílusa kellemetlen, nem is fekszik nekem

„Jól kezdtem a mérkőzést, elég nagy volt az előnyöm, aztán jött egy hullámvölgy, kezdett melegedni a helyzet, a második szettben két breaklabdája volt ellenfelemnek az öt öthöz. Valahogyan kezeltem ezt és kiküzdöttem a játszma megnyerését. Úgy láttam a mérkőzés alatt, hogy valamilyen vállsérülése lehet Majchrzaknak, nem ütötte meg annyira a szervákat, jól is jött a szoros adogatógame a harmadik szettben egy egynél a fárasztása szempontjából. Végül rövidítésben hoztam el azt a játszmát fogadóként. Nekem is lassabbak voltak az adogatásaim, még Aucklandből hozok némi vállfájdalmat, ami nem tud regenerálódni, de dolgozunk rajta. Medvegyevvel a tavalyi év végefelé egész jó meccset játszottam Almatiban, jónéhányszor edzettünk is közösen, kellemetlen a stílusa, nem is fekszik nekem, hátulról teniszezik, jól olvassa a játékot, taktikus és erős. Valószínűleg nagyobb pályán találkozunk, próbálok nem ezzel foglalkozni, hanem inkább a labdával, hogy minél többször beüssem. Meglátjuk, mire leszek képes.”