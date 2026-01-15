Nemzeti Sportrádió

Eső miatt félbeszakadt Marozsán negyeddöntője Aucklandben, folytatás pénteken

Vágólapra másolva!
2026.01.15. 10:48
Fotó: Getty Images
Címkék
férfi tenisz ATP Auckland Marozsán Fábián
Eső miatt félbeszakadt Marozsán Fábián negyeddöntője az aucklandi férfi kemény pályás tenisztornán.

A világranglistán 52. magyar játékos két nagy diadallal érkezett meg a nyolc közé Új-Zélandon, mivel előbb a címvédő francia Gael Monfilst, majd a második helyen kiemelt norvég Casper Ruudöt búcsúztatta. Csütörtökön aztán elvileg könnyebb ellenfél következett: a selejtezőből érkezett Eliot Spizzirri (89.). Ugyanakkor intő jel lehetett számára, hogy az amerikai játékos előzőleg olyan ismert riválisokat vert, mint a francia Adrian Mannarino és a nyolcadik kiemelt portugál Nuno Borges. A 24 éves Spizzirri karriercsúcsa a 87. hely volt, és eddig két meccset vívott Grand Slam-főtáblán.

Első találkozójuk eleve jókora csúszással indult, mivel már addig is többször esősre fordult az időjárás, és Marozsánék mérkőzése a torlódás miatt végül egy külső pályán kezdődött el. Kilenc gémet játszottak le brék nélkül, a Vasas sportolója 5:4-re vezetett, amikor ismét elkezdett szakadni az eső, a szervezők pedig nem sokkal később közölték, hogy mivel nincs kilátás a javulásra, a program pénteken folytatódik.

 

férfi tenisz ATP Auckland Marozsán Fábián
Legfrissebb hírek

Tenisz: elkerülték a sztárokat a mieink az Australian Open első körében

Tenisz
7 órája

Aucklandi tenisztorna: Marozsán Fábián legyőzte a második kiemelt Ruudöt – videó

Tenisz
Tegnap, 9:22

Adelaide-i tenisztorna: Fucsovics Márton a nyolcaddöntőben búcsúzott

Tenisz
Tegnap, 8:15

Marozsán a címvédő Monfils legyőzésével kezdett az aucklandi tenisztornán

Tenisz
2026.01.13. 08:33

Marozsán egy helyet javított a férfi teniszezők világranglistáján

Tenisz
2026.01.12. 10:05

Tenisz: Nem vagyok még százszázalékos, tégláról téglára építkezem – Fucsovics Márton

Tenisz
2026.01.05. 12:53

Alacsonyabban rangsorolt ellenféltől kapott ki Hongkongban Marozsán

Tenisz
2026.01.05. 12:40

Továbbra is öt magyar az első százban a teniszezők világranglistáján

Tenisz
2026.01.05. 09:01
Ezek is érdekelhetik