Sulyok Tamás köztársasági elnök is gratulált a jereváni sportlövő Eb-n aranyakat nyerő Major Veronikának

2026.03.04. 16:52
(Fotó: Facebook, Sulyok Tamás hivatalos oldala)
Major Veronika öt aranyérmet szerzett a jereváni légfegyveres Európa-bajnokságon, és a kivételes teljesítményéhez Sulyok Tamás köztársasági elnök is gratulált a közösségi médiában.
3 órája

Győzött a magyar női pisztolyos csapat a trióban, Major ötödik aranyát nyerte a légfegyveres Eb-n

A magyar hármas a verseny minden szakaszában a legjobb volt, s a döntőben simán, 16–6-ra megverte a bolgár csapatot.

A magyar küldöttség öt aranyéremmel zárta a jereváni légfegyveres Európa-bajnokságot, és ugyanennyit szerzett Major Veronika is.

A 28 éves sportlövő vasárnap megnyerte a hagyományos egyéni és – Fábiánnal és Jákóval a – csapatversenyt, hétfőn Nagy Ákos Károllyal a vegyes csapat számban győzött, kedden pedig a szóló számban sem talált legyőzőre, a szerdai, záró napon pedig a pisztolyosok trió számában lett első.

Sulyok Tamás köztársasági elnök is gratulált Major Veronikának, posztjában kiemelve, hogy a klasszis sportlövőnek még a párizsi olimpiai harmadik helye után átadta a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést az Országházban.

 

