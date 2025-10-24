Döntés a rövidítésben, Babos Tímeáék bejutottak az elődöntőbe Tokióban

Babos Tímeáék 1:1-nél elvesztették adogatásukat, de 3:4-nél visszabrékeltek, majd 6:5-öt követően ellenfelük szervagémjét elcsenve megnyerték az első játszmát (7:5).

A folytatásban csak a riválisnak sikerült brékelnie, kétszer is, a játszma viszonylag könnyedén lett a kanadai, amerikai párosé (2:6).

A tíz nyert pontig tartó rövidítésben Babosék háromszor is lépéselőnybe kerültek, és a második mérkőzéslabdájukat értékesítve lezárták az 1 óra 22 percig tartó csatát (10–8).

A magyar, brazil duó elődöntőbeli ellenfele az első helyen kiemelt Ellen Perez (ausztrál), Taylor Townsend (amerikai) páros lesz.

WTA 500-AS TORNA, TOKIÓ (1 000 000 dollár, kemény borítás)

PÁROS

NEGYEDDÖNTŐ

Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 4.)–Gabriela Dabrowski, Sofia Kenin (kanadai, amerikai) 7:5, 2:6, 10–8