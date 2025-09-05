Nemzeti Sportrádió

Udvardy Panna bejutott a döntőbe Guadalajarában

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2025.09.05. 21:05
Udvardy Panna döntőt játszhat Mexikóban (Fotó: Getty Images, archív)
challengerverseny női tenisz Udvardy Panna
Udvardy Panna két játszmában megverte az orosz Marija Kozirevát a Guadalajarában challenger-tenisztorna elődöntőjében.

A világranglistán 134. Udvardy Panna 1:1-nél négy bréklabdát hárított, majd 4:3-as vezetésénél elvette ellenfele adogatójátékát (összességében a negyedik bréklabdájából), majd love game-mel lezárta a játszmát Marija Kozireva (544.). A folytatásban a magyar teniszező az orosz játékos 2:1-es vezetésénél brékhátrányba került, ám 1:4 után sorozatban öt gémet nyert, s a második szett utolsó játékát is semmire nyerte meg.

A döntőbe 1 óra 40 perc játék után bejutó Udvardy a fináléban a 2. helyen kiemelt Fülöp-szigeteki Alexandra Ealával találkozik.

WTA 125, GUADALAJARA (115 ezer dollár, kemény pálya)
EGYES, ELŐDÖNTŐ
Udvardy Panna–Marija Kozireva (orosz) 6:3, 6:4

 

