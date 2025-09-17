Nemzeti Sportrádió

Pekingi tenisztorna: sérülés miatt nem indul a világelső Szabalenka

2025.09.17. 16:50
Nem indulnak Pekingben a világelsők (Fotó: Getty Images)
ATP pekingi tenisztorna Carlos Alcaraz Arina Szabalenka WTA
Az egészségére akar koncentrálni, ezért nem indul a pekingi tenisztornán Arina Szabalenka. A fehérorosz játékos mellett a másik világelső, Carlos Alcaraz sem vesz részt a kínai versenyen.

A világranglista-vezető fehérorosz Arina Szabalenka kisebb sérülés miatt nem indul az egy hét múlva kezdődő és október 5-ig tartó pekingi kemény pályás tenisztorna női versenyében. A világelső szerdán jelentette be, hogy az amerikai nyílt bajnokságon megsérült, ezért nem léphet pályára Kínában.

„Az év hátralévő részében arra fogok koncentrálni, hogy tökéletesen egészséges legyek” – mondta Szabalenka, aki tervei szerint az október 6-án kezdődő vuhani viadalon ismét ott lesz a mezőnyben.

Szabalenka a US Open megnyerésével a negyedik Grand Slam-tornagyőzelmét ünnepelhette. Idén döntős volt Melbourne-ben és Párizsban, Wimbledonban pedig az elődöntőig jutott.

A pekingi torna férfiversenyében sem indul a világelső, az idén a Roland Garroson és a US Openen is diadalmaskodó spanyol Carlos Alcaraz ugyanis nem nevezett.
 

 

