Pekingi tenisztorna: sérülés miatt nem indul a világelső Szabalenka

A világranglista-vezető fehérorosz Arina Szabalenka kisebb sérülés miatt nem indul az egy hét múlva kezdődő és október 5-ig tartó pekingi kemény pályás tenisztorna női versenyében. A világelső szerdán jelentette be, hogy az amerikai nyílt bajnokságon megsérült, ezért nem léphet pályára Kínában.

„Az év hátralévő részében arra fogok koncentrálni, hogy tökéletesen egészséges legyek” – mondta Szabalenka, aki tervei szerint az október 6-án kezdődő vuhani viadalon ismét ott lesz a mezőnyben.

Szabalenka a US Open megnyerésével a negyedik Grand Slam-tornagyőzelmét ünnepelhette. Idén döntős volt Melbourne-ben és Párizsban, Wimbledonban pedig az elődöntőig jutott.

A pekingi torna férfiversenyében sem indul a világelső, az idén a Roland Garroson és a US Openen is diadalmaskodó spanyol Carlos Alcaraz ugyanis nem nevezett.

