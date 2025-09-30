Paula Badosa 2026-ig nem játszik több teniszversenyen

Nemzeti Sportrádió

2025.09.30.
Paula Badosa
A teniszezők női világranglistáján a 18. helyen álló Paula Badosa bejelentette, hogy ebben a naptári évben többet már biztosan nem lép pályára.

A 27 éves Paula Badosa legutóbb a pekingi tornán szerepelt de a Karolina Muchová elleni találkozót 4:2-es hátránynál sérülés miatt már az első játszmában fel kellett adnia – pályafutása során immáron 37. alkalommal, vagyis ebből is jól játszik, hogy a spanyol játékos dolgát rendszeresen különféle sérülések nehezítették az elmúlt években.

A korábbi világranglista második helyezett, a mezőny egyik legtechnikásabb játékosának számító Badosa az Instagram-oldalán, a 24 óráig elérhető történetsávban jelentette be, hogy ebben az évben többet már nem lép pályára, a bejegyzése végén azonban biztosított mindenkit, hogy 2026-ban visszatér.

Badosa legjobb eredményét ebben az évben érte el Grand Slam-versenyen: az ausztrál nyílt teniszbajnokságon az elődöntőig jutott.

 

