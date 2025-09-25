Meggyőző játékkal jutott be a nyolcaddöntőbe Pekingben Marozsán

Marozsán Fábián nem hagyott túl sok kétséget afelől, ki a jobb a pekingi ATP 500-as torna 1. fordulójában a francia Benjamin Bonzival vívott párharcban. A magyar versenyző már az első szettben magabiztosan hozta az adogatásait riválisa ellen – az egész mérkőzésen 9 ászt ütött –, de mivel brékelni nem tudott, rövidítésre kényszerült. A tie breakben azonban már nem volt kegyelem: nyolc labdamenetből hetet megnyerve hozta a játszmát.

Ami nem sikerült az első felvonásban, kétszer is összejött a másodikban: Marozsán 2:2-nél és 5:3-nál is brékelt, és 7:6, 6:3-mal nyerte meg a mérkőzést. A magyar játékos összeszedettségére jellemző, hogy a találkozón 29 nyerőt ütött, s ki nem kényszerített hibából csak 14, kettős hibából pedig egyetlenegy került a neve mellé a statisztikákban.

Marozsán Fábián a nyolcaddöntőben is francia versenyző ellen lép pályára, vetélytársa az 1. fordulóban a torna 5. kiemeltjét, az orosz Karen Hacsanovot legyőző Alexandre Müller lesz.

ATP 500-as TORNA, PEKING (kemény pálya, 4,01 millió dollár)

1. FORDULÓ

Marozsán Fábián–Benjamin Bonzi (francia) 7:6 (7–1), 6:3