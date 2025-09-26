Bondár Anna kiesett Pekingben, Stollárék továbbjutottak párosban

Bondár Anna az első játszmában brékelőnyt harcolt ki a világranglista 30. helyén álló Veronyika Kugyermetova ellen, sőt két labdája volt az 5:2-höz, ám az orosz rivális visszahozta azt a gémet. Bondár viszont 4:3-as vezetésnél, majd 5:6-nál elvesztette a maga adogatójátékát, utóbbival elment a szett (7:5). A második játszmában Kugyermetova a hatodik gémben csente el a magyar teniszező adogatásait (4:2), és bár 5:3-nál a magyar játékosnak volt egy bréklabdája, nem következett be fordulat (6:3).

Párosban Stollár Fanny és Kato Miju az első játszmát 3:0-s vezetésről elvesztette a Hunter Storm, Desirae Krawczyk kettős ellen, aztán a másodikban már nem hagyta elúszni az előnyt. A döntő rövidítés izgalmas volt, Stollárék 6–3-as vezetése után az ellenfél fordított (7–8), ám onnantól már csak a magyar, japán kettős ért el pontot – ez továbbjutást ért.

Ami a Pekingben versenyben lévő további honfitársainkat illeti, magyar idő szerint szombat hajnalban Marozsán Fábián a francia Alexandre Müllerrel játszik a férfi egyes 2. fordulójában, míg női párosban a hetedikként kiemelt Babos Tímea, Luisa Stefani duó a Sorana Cirstea, Anna Kalinszkaja kettős ellen kezd.

Fucsovics Márton Tokióban versenyez, az ő ellenfele a második fordulóban az amerikai Brandon Nakashima lesz szintén szombat hajnalban.

WTA 1000-ES TORNA, PEKING (8 963 700 dollár, kemény borítás)

EGYES, 2. FORDULÓ

Veronyika Kugyermetova (orosz, 24.)–Bondár Anna 7:5, 6:3

PÁROS, 1. FORDULÓ

Stollár Fanny, Kato Miju (magyar, japán)–Hunter Storm, Desirae Krawczyk (ausztrál, amerikai) 5:7, 6:4, 10–8