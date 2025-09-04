Bardóczky Kornél: A legerősebb ötösünkkel vesszük fel a harcot Debrecenben Ausztria ellen

Önmagában az növeli az izgalmakat az Ausztria elleni Davis-kupa-selejtezőnk előtt, hogy a világcsoport 1981-es bevezetése óta a magyar válogatott először juthatna be a legjobb nyolc csapat közé, az viszont még inkább, hogy hazai környezetben játszunk az osztrákok ellen, akik nem tudnak a legerősebb keretükkel kiállni. A korábbi tervekkel ellentétben ugyanis Sebastian Ofner (ATP-140.), a világranglista alapján második számú, tavaly januári karriercsúcsa idején világranglista-37. osztrák játékos múlt szerdán bejelentette, hogy nem vállalja a játékot – mint elmondta, két sarokműtétet követően jól tért vissza tavasszal, de Wimbledon után sorozatban hat tornán kapott ki az első körben, amelynek nem érti az okát, így kivizsgáltatja magát, és lemondja a válogatott szereplést. Jürgen Melzer Lukas Neumayert (157.) hívta be a helyére.

De térjünk rá a mieinkre! A Magyar Teniszszövetség csütörtökön a Nemzeti Edzésközpontban tartott sajtótájékoztatót a szeptember 12–13-ai, második fordulós Davis-kupa-selejtező felvezetéseként, amely a debreceni Főnix Arénában lesz esedékes – az ellenféllel szemben a magyar csapat a legerősebb együttesével szerepelhet. Bardóczky Kornél szövetségi kapitány még három hete hirdette ki először a mieink összeállítását, első körben Marozsán Fábiánnak (53.), Fucsovics Mártonnak (63.), Piros Zsombornak (156.) és Fajta Péternek (496.) bizalmat szavazva – hozzátéve, hogy az ötödik játékos személyén még gondolkodik. Mint az csütörtökön kiderült, Valkusz Máté lesz a Dk-csapat ötödik képviselője.

A sorsolást szeptember 11-én, csütörtökön tartják, 12-én, pénteken következik a megnyitóünnepség és a két egyesmérkőzés, 13-án, szombaton pedig a párostalálkozó, valamint az aktuális eredménynek megfelelően egy vagy két egyesmeccs.

„Szeretném megköszönni a játékosoknak, hogy elsőre igent mondtak a behívóra – mondta Bardóczky Kornél. – Piros Zsombor visszatérésével teljes lesz a csapat. Először négy játékost hívtam meg – Valkusz Máté hosszú ideje stabil válogatott kerettag volt, az elmúlt egy évben viszont sajnos nem tudott annyi tétmeccset lejátszani, ami a legmagasabb szinten szükséges a teniszben. Rajta kívül Makk Péter és Boros Attila beválogatásában gondolkodtam – mind a hárman remekül teljesítettek ez idő alatt. Az utolsó pillanatig kivártam, azt hiszem, ez a döntésem nagyszerűen hatott mindannyiukra. Ám Máté a múlt héten huszonötezres ITF-tornát nyert Mariborban, amit személyesen is láttam, egyre jobb formába lendül, ráadásul mind egyesben, mind párosban nagy rutinja van a válogatottban. Marozsán Fábiánnal, Fucsovics Mártonnal, Piros Zsomborral, Fajta Péterrel és Valkusz Mátéval a legerősebb ötössel vesszük fel a harcot Debrecenben Ausztria ellen.”

A kapitány arról is beszélt, vasárnap utazik le a csapat Debrecenbe, és hétfőtől négy napig készülnek a Főnix Arénában. „Ofner hiánya nem változtat a felkészülésünkön, bár jelentős játékerőt képvisel, de Jurij Rodionov és Lukas Neumayer is nagyon erősek, senkit nem lehet lebecsülni” – tette hozzá, kérdésre pedig kiegészítette: több variáció is él a gondolataiban a páros összetételét illetően, de ezt leginkább az határozza meg, hogy mi lesz az állás az első nap után.

Marozsán Fábián úgy ítélte meg, az amerikai kemény pályás idény felemásan alakult, voltak jó és kevésbé jó mérkőzései, de igyekszik pozitívan állni a következő hetekhez, melyeken nem kell sok pontot védenie. „De most nem is ez a legfontosabb, hanem hogy az osztrákok ellen jó játékkal bejussunk a legjobb nyolc közé. Nem mondom, hogy száz százalékig mi vagyunk az esélyesek, a Davis-kupa mindig más hangulatú esemény, de az, hogy ennyi ideig készülünk egymással, remélhetőleg mindannyiunkból a legjobbat hozza ki.”

Fucsovics Márton augusztusban megházasodott, feleségül vette kedvesét, Molnár Ninit, másfél hete pedig megnyerte karrierje harmadik ATP-tornáját Winston-Salemben. „Remek hónapon vagyok túl. Papíron mi vagyunk a favoritok, de a Davis-kupában bármi megtörténhet, mi is nyertünk már kevésbé esélyesként, elég a Kanada elleni idegenbeli selejtezőre gondolni februárban. Nem dőlhetünk hátra. Mindent meg kell tennünk a sikerért, a hazai pálya, a hazai szurkolók sokat számítanak majd.”

Piros Zsombor – aki Kanadában hiányzott, mert a ranglistapontok gyűjtése mellett döntött, de kikötötte, hogy Ausztria ellen mindenképp visszatér, és egyre jobb formába lendült a közelmúltban – azzal kezdett, óriási kő esett le a szívéről azzal, hogy a US Openen pályafutása során először sikeresen feljutott egy Grand Slam-torna főtáblájára a selejtezőből. „Három-négy éve próbálkoztam már ezzel, az egyik legnehezebb műfaj, amikor a ranglistán százötven környéki játékosok mellett kell berúgni az ajtót. Egy időben azt hittem, már sosem jön össze, de végre sikerült, ami hatalmas motivációt jelent a jövőre nézve, óriási dolog ez a karrieremben. Remélem, ezt sikerül kihasználnom, menni a »flowwal«, ha tétmeccsen is lehetőséget kapok. Amióta tizenhét évesen Köves Gábor először behívott a válogatottba, azóta szívügyem a nemzeti csapat, mindenek felett áll nekem, a csapat és a kapitány mindig együtt van lélekben, és legtöbbször valami jó szokott ebből kisülni.”

Valkusz Máté elmondta, szeretné ismét felvenni a ritmust, hétről hétre játszani, akár Futures-, akár challengertornákon szerepelni, és a 200. hely környékére visszatérni – a karriercsúcsa a 204. hely volt 2023 júniusában. „Amikor tavaly feljutottam az Australian Open főtáblájára a selejtezőről, pont akkora dolognak éltem meg, mint most Zsombi, nem sokkal később viszont elszenvedtem karrierem eddigi legnagyobb sérülését, ami után az is kérdéses volt, hogy játszhatok-e még egyáltalán. Nem vagyok topformában, de már tízszer jobb állapotban érzem magam, mint amilyenben Kanadában játszottam. Én is mindent megteszek a csapat sikeréért – ha ez a törölköző odaadását, a padról kiabálást jelenti, akkor ebben, ha párosjátékot jelent, akkor abban nyújtok majd száz százalékot!”

Schmitt Petra, a sportági szövetség főtitkára arról beszélt, remek az együttműködés a debreceniekkel, már a finisben van az elmúlt hónapok szervezői munkája, igyekeznek profi körülményeket biztosítani a játékosoknak, és szándékuk szerint telt ház, 4000-es létszámú közönség előtt játszhatnak a mieink az osztrákokkal. Azt is elárulta, a társadalmi felelősségvállalás jegyében a Green Tennis program keretében a fenntarthatósággal kapcsolatos kiállítást szerveznek, valamint a Civil Út Alapítvánnyal együttműködve több mint száz ingyen belépőt biztosítanak a rászorulóknak.

Az osztrák válogatottat Filip Misolic (93.), Jurij Rodionov (154.), Lukas Neumayer (157.), Lucas Miedler (páros WTA-28.) és Alexander Erler (42.) képviseli.