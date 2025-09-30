Nemzeti Sportrádió

Babosék lesznek Stollárék ellenfelei Pekingben

2025.09.30. 07:09
Babos (jobbra) és Stefani bejutott a negyeddöntőbe (Fotó: Getty Images)
Babos Tímea és a brazil Luisa Stefani bejutott a pekingi WTA-tenisztorna negyeddöntőjébe párosban, miután elbúcsúztatott egy kínai kettőst.

Stollár Fanny és Kato Miju hétfőn már biztosította helyét a pekingi tenisztorna negyeddöntőjében, és magyar idő szerint kedden hajnalban kiderült, hogy Babos Tímea és Luisa Stefani lesz a magyar és a japán teniszező ellenfele.

Babosék a Hszü Ji-fan, Jang Csao-hszüan kettőssel csaptak össze a 2. fordulóban, és az első szettben a kínaiak kihasználták az egyetlen bréklabdájukat, ezzel játszmaelőnybe kerültek.

A másodikban Babos és Stefani két játékot is megnyert fogadóként, így kiharcolták a szuper tie-breaket. Ott ugyan a kínaiak fogadóként gyorsan pontot nyertek, de utána négy szervát is elbuktak, így a magyar–brazil páros készülhet Stollár és Kato ellen.

TENISZ, WTA-TORNA, PEKING
PÁROS, 2. FORDULÓ
Babos, Stefani (magyar, brazil, 7.)–Hszü Ji-fan, Jang Csao-hszüan (kínaiak) 4:6, 6:1, 10–4

 

 

Ezek is érdekelhetik