Babosék lesznek Stollárék ellenfelei Pekingben

Stollár Fanny és Kato Miju hétfőn már biztosította helyét a pekingi tenisztorna negyeddöntőjében, és magyar idő szerint kedden hajnalban kiderült, hogy Babos Tímea és Luisa Stefani lesz a magyar és a japán teniszező ellenfele.

Babosék a Hszü Ji-fan, Jang Csao-hszüan kettőssel csaptak össze a 2. fordulóban, és az első szettben a kínaiak kihasználták az egyetlen bréklabdájukat, ezzel játszmaelőnybe kerültek.

A másodikban Babos és Stefani két játékot is megnyert fogadóként, így kiharcolták a szuper tie-breaket. Ott ugyan a kínaiak fogadóként gyorsan pontot nyertek, de utána négy szervát is elbuktak, így a magyar–brazil páros készülhet Stollár és Kato ellen.

TENISZ, WTA-TORNA, PEKING

PÁROS, 2. FORDULÓ

Babos, Stefani (magyar, brazil, 7.)–Hszü Ji-fan, Jang Csao-hszüan (kínaiak) 4:6, 6:1, 10–4