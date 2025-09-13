Babos Tímea és Luisa Stefani megnyerték a Sao Pauló-i tenisztornát

Az első helyen kiemelt kettős egy hazai duóval, a harmadikként rangsorolt Ingrid Martinsszal és Laura Pigossival csapott össze a szombati fináléban. Babosék második adogatójátékukat elvesztették, s az ellenfelük az előnyt végig megőrizve 41 perc alatt 6:4-re nyerte az első játszmát. A következő szettben a magyar, brazil duó rögtön elvette a hazai kettős első szerváját, és brékelőnyével jól gazdálkodva 6:3-mal egyenlített.

A döntő rövidítésben jól kezdtek Babosék, és végül 10–4-gyel zárták le a másfél óráig tartó mérkőzést.

Babos Tímea idei harmadik, pályafutása 28. WTA-serlegét nyerte meg párosban.

Tímea Babos and Luisa Stefani reign supreme 🏆



They went the distance in a hard fought final against Martins and Pigossi, winning 4-6, 6-3, 10-4! 👏 pic.twitter.com/qdTcj3KQ8e — wta (@WTA) September 13, 2025

WTA 250, SAO PAULO (275 094 dollár, kemény pálya)

PÁROS, DÖNTŐ

Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 1.)–Ingrid Martins, Laura Pigossi (brazil) 4:6, 6:3, 10–4 – döntő rövidítés