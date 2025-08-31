Valkusz Máté ITF-tornát nyert Mariborban

A nemzetközi szövetség (ITF) honlapja szerint a világranglista 789. helyén álló magyar játékos a szlovéniai viadal első fordulójában honfitársát, a nyolcadik kiemelt Fajta Pétert (496.) győzte le, majd a nyolcaddöntőben a szerb Dusan Obradovic (680.), a negyeddöntőben a másodikként rangsorolt bosnyák Andrej Nedic (355.), az elődöntőben a hetedik kiemelt cseh Martin Krumich (500.) ellen győzött.

Valkusz vasárnap 6:2, 3:6, 6:1-re nyerte meg a bosnyák Mirza Basic (556.) elleni finálét, és a júniusi, nyíregyházi torna után idén másodszor diadalmaskodott ITF-viadalon. A magyar szövetség közösségi oldala szerint az első szettben végig vezetett a 27 éves magyar, és kétszer vette el Basic adogatását, a másodikban viszont a világranglista korábbi 74. helyezettje tudott brékelni, és az elég volt ahhoz, hogy hozza a játszmát. A döntő szettben is megfelelő pillanatban került előnybe Valkusz, 2:1-nél, majd 4:1-nél is brékelt, és adogatóként, az első meccslabdáját érvényesítve lezárta a találkozót.

A 2023-as challenger-tornagyőzelme mellé Valkusz megszerezte 15. ITF-diadalát, és a győzelemért járó 25 ATP-ponttal körülbelül száz helyet fog javítani a jövő heti rangsorban.