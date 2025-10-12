Kétgólos hátrányba került a Tatabánya a férfi kézilabda Európa-kupában

Könnyen ledolgozható hátrányból várhatja a jövő szombati visszavágót a tatabányai együttes a norvég Naerbö elleni párharcban. Soha nem kellemes északi csapattal játszani nemzetközi kupamérkőzést, pláne nem oda-visszavágós formátumban, ez megint bebizonyosodott…

Az Európa-kupába a mostani körben becsatlakozó Bányász vasárnap csak egyszer vezetett – 25–24-re – Josip Sarac góljával, a találkozó nagy részében a rivális állt jobban. Mindenképp a magyar csapat tartását mutatja, hogy a hátránya egyszer sem volt nagyobb négy gólnál, és ha a fiatal Terjék Roland értékesítette volna az időn túli hétméterest, akkor még jobb helyzetből várhatná a második felvonást – a 32–30-as hátrány persze így sem tűnik ledolgozhatatlannak. A Tatabánya legeredményesebb, egyben legaktívabb játékosa a 11 kísérletéből hatot gólra váltó román jobbátlövő, Demis Grigoras volt.

A sorozatban érdekelt másik magyar csapatnak, a Balatonfüredi KSE-nek jóval szerencsésebb sorsolása volt az Ek-ban, az azeri Kurral szemben már az odavágón eldöntötte a továbbjutás sorsát, miután szombaton 42–19-re kiütötte egyértelműen gyengébb képességű riválisát.

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-KUPA

2. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

NAERBÖ IL (norvég)–MOL TATABÁNYA KC 32–30 (17–14)

Naerbö, 914 néző. V: Hellbusch, Jansen (németek)

NAERBÖ: CHRISTENSEN – SVENDSGÄRD 7 (2), Hamre 1, A. HAUGSENG 4, Sundsbak-Gullaksen 1, T. Haugseng 7, Thue 3. Csere: E. Naerland (kapus), R. Haugseng, BORE 7, Lode 2 (2), O. Naerland, Kverme, Aunet, Steinsland, Bakke. Edző: Tom-Eirik Skarpsno

TATABÁNYA: Székely M. – RODRÍGUEZ P. 3, Mosindi 3, Sarac 2, Havran, Plaza 4, Zsitnyikov 2. Csere: Andó (kapus), Krakovszki B., LEMOS 2, GRIGORAS 7, Vajda H. 1, Terjék 2 (1), Damatrin 2, Éles B. 1, Papp T. 1. Edző: Tóth Edmond

Az eredmény alakulása. 12. p.: 8–4. 18. p.: 10–9. 21. p.: 12–11. 26. p.: 15–14. 34. p.: 20–16. 42. p.: 23–23. 45. p.: 24–25. 52. p.: 27–27. 55. p.: 29–28. 57. p.: 29–29

Kiállítások: 4, ill. 4 perc

Hétméteresek: 4/4, ill. 3/1

MESTERMÉRLEG

Tóth Edmond: – Kalandos kiérkezésünk volt, és nehéz volt csak a videófelvételből felmérni az ellenfelet. Összességében a norvégok uralták a mérkőzést, de így is sikerült szoros eredményt elérnünk. Jövő szombaton hazai közönség előtt szeretnénk bizonyítani és kiharcolni a továbbjutást.