Az elengedés művészete – Szeleczki Róbert jegyzete

„Ha valamire az ember nagyon vágyódik, rendszerint nem kapja meg. Csak amikor már elengedi a vágyódást – akkor jön a beteljesedés. (…) Amikor minden tőled telhetőt megteszel – és utána rábízod az egészet az Istenre, a Természetre, nevezd, ahogy akarod” – fogalmazott egyszer Müller Péter, Kossuth- és József Attila-díjjal is kitüntetett magyar író.

Piros Zsombor hosszú évek óta megtesz mindent – de talán most először engedett el igazán minden terhet. A 2017-ben a junioroknál egyesben Australian Open-győztes, párosban Roland Garros-bajnok játékos 2022-től sorra nyerte a challengertornákat, két éve pedig már jöttek is az előrejelzések: ha eddig és eddig eljut a következő viadalon, jövő héttől már a top 100-ban jegyzik a nevét! Az áttörés azonban csak nem jött el – 2023 júliusában, majd épp hazai környezetben, a tavaly márciusi székesfehérvári challengertornán botlott el a legjobb száz kapujában, mindkét eset megtörte, majd miután áprilisban nem védte meg a címét Splitben, visszacsúszott a listán, negatív spirálba került. Talán azon is elgondolkozott, vajon elég jó játékos-e.

De nem adta fel, és épp akkor vett igazán új lendületet a karrierje, amikor idén áprilisra a 270. helyre esett vissza. Egymás után két challengert nyert meg (pályafutása hatodikját és hetedikjét), előbb Ostravában, aztán májusban Tuniszban. A pontgyűjtésért nehéz döntést meghozva feláldozta az általa prioritásként kezelt februári Davis-kupa-szereplést is, leszögezve, hogy ősszel Ausztria ellen visszatér.

A kitartó munkának meglett az eredménye: a tavaly október óta Molnár Krisztián vezetése mellett többek között Balázs Attilával készülő, a világranglistán jelenleg 156. Piros tizenharmadszor veselkedett neki Grand Slam-selejtezőnek, négyszer egyetlen lépéssel a főtábla előtt, a harmadik körben kapott ki, pénteken viszont az utolsó akadályt is sikerrel vette a US Openen, és először játszhat GS-főtáblán.

A James Duckworth elleni győzelem után talán azon gondolkodott el arcát a kezébe temetve, örömittasan, hogy milyen utat járt be az elmúlt években, és hogy mennyire megérte minden erőfeszítés.

A Magyar Teniszszövetségnek a mérkőzés után többek között azt is elmondta, talán ez az első alkalom, amikor nem megfeszülve, túlgörcsölve készült egy Grand Slam-tornára, és talán éppen az elengedés lendítette át a holtponton, hogy elérje „az óriási mérföldkövet, élete egyik legnagyobb teljesítményét”.

Ennyit számít a felszabadultság! A felszabadult Piros Zsombor rendkívüli erőssége lehet a magyar válogatottnak szeptemberben Ausztria ellen – ahogyan már eddig is az volt.