A kanadai tinédzser Oszakát megverve nyert Montrealban

A korábbi világelső Oszaka Naomi és a szabadkártyával induló, 18 éves Victoria Mboko is komoly skalpokat gyűjtött be a döntőig vezető úton. Előbbi többek között Jelena Ostapenkót és Elina Szvitolinát múlta felül, míg a kanadai Coco Gauffot és Jelena Ribakinát győzte le. A döntőben remekül kezdett Oszaka, és két brékkel könnyedén, 6:2-re nyerte az első szettet. A második játszmában egymás után vették el a másik adogatását, végül Mboko a feljavuló szerváinak köszönhetően egyenlített. A döntő játszmában már nem volt kérdés, Mboko négyszer is brékelte Oszakát, közben négy bréklabdát is hárított, így a kanadai tinédzser nyert Montrealban.

A férfiak torontói versenyében két játszmában is csak a rövidítés döntött. Karen Hacsanov az első szettben három játszmalabdát is hárított, majd 7–5-re megnyerte a tie-breaket. A második szettben az orosz négyszer is hárította Shelton játszmalabdáját, de az ötödiket behúzta az amerikai, így jöhetett a döntő szett. Mind a ketten hozták a saját adogatásukat, a rövidítésben az amerikai volt a jobb, így ő nyerte a torontói tornát.

TENISZ, WTA-TORNA, MONTREAL, DÖNTŐ

Mboko (kanadai)–Oszaka (japán) 2:6, 6:4, 6:1

ATP-TORNA, TORONTO, DÖNTŐ

Shelton (amerikai, 4.)–Hacsanov (orosz, 11.) 6:7 (5–7), 6:4, 7:6 (7–3)